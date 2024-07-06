2024 bekçi alımı ne zaman olacak? Bekçi alımı başvuru şartları

2024 Temmuz ayı bekçi alımları, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek. Bekçilik başvurusu ile ilgili tüm merak edilenleri sizler için derledik.

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2024 bekçi alımı ne zaman olacak? Bekçi alımı başvuru şartları

Temmuz 2024'e kadar bekçi alımı başvuruları yapılacak. Geçen yıl 26 ilde yapılan alımların ardından bu yılki başvuruların ne zaman başlayacağı merak konusu. Resmi bir ilan henüz yayınlanmamış olsa da, başvuruların kısa süre içinde başlaması bekleniyor.

Bekçilik için aranan şartlar son derece detaylı ve titizlikle tanımlanmıştır. 2023 için başvuru şartları şunlardır:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak: İsteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmalıdır.

Eğitim: Lise veya dengi okul mezunu olmak gerekir.

Boy ve kilo gereksinimleri: En az 167 santimetre boyunda ve 18 ila 27 kilo arasındaki bir beden kitle indeksine sahip olun.

Başvuru tarihinden itibaren en az bir yıl önce başvuru yapılan il sınırları içerisinde ikamet etmiş olmak gerekir.

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Askerlik durumu: Askerliğin tamamlanması gerekir.

Başvuru tarihinde 18 yaşını doldurmuş ve 31 yaşından gün almamış olmak gerekir.

Adli sicil: Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olmak ve ağır hapis veya altı aydan fazla hapis cezası almamış olmak.

Toplumsal itibarı: Kamu haklarından mahrum olmamak ve kötü ün kazanmamak.

Memuriyet engeli: Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak.

Sağlık durumu: Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen sağlık durumunu sürdürmek.

Etik ve ahlaki standartlar: Genel ahlaka ve edebe aykırı işlerde çalışmamış olmak ve hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma bulunmamak.

Uyuşturucu ve alkol kullanımı: Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmemiş veya görmemiş olmak

Eğitim kurumları durumu: Polisin herhangi bir nedenle eğitim kurumlarından çıkarılmamış olması.

Terör bağlantısı: Herhangi bir siyasi partiye üye veya terör örgütlerine üye olmamak.

Güvenlik soruşturması: Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması olumlu sonuçlar vermelidir.

Bekçi alımı için e-Devlet başvuruları PA.edu.tr adresinden yapılacaktır. Başvuru süreci başladığında, adaylar bu web sitesinden gerekli belgeleri ve bilgileri doldurarak işlemlerini tamamlamalıdır. Resmî duyuruları düzenli olarak takip etmek, başvuru tarihleri ve detaylar hakkında güncel bilgilere erişmek için çok önemlidir.

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