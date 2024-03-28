Borcu olana 200 bin lira müjdesi! Borç kapatma kredisinde şartlar kaldırıldı

Borç kapatma kredisinde yeni sistem başlıyor. İş bankası 200 bin TL kredi verecek.

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Borcu olana 200 bin lira müjdesi! Borç kapatma kredisinde şartlar kaldırıldı

Finansal ihtiyaçlarınızı karşılamak için İş Bankası tarafından sunulan ihtiyaç kredisi dikkatleri üzerine çekiyor. Bu kampanya, özellikle 200.000 TL gibi büyük miktarlara odaklanan geri ödeme planlarıyla öne çıkıyor.

İş Bankası'nın İhtiyaç Kredisi, müşterilerin nakit ihtiyaçlarını karşılamak için esnek ödeme seçenekleri sunar. Kısa vadeli finansman ihtiyaçlarını karşılamak isteyenler için mükemmel bir seçenek sunuyor.

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Kredi başvurusu son derece basit. Başvurular İşCep uygulaması, internet şubesi, web sitesi, SMS veya telefon şubesi aracılığıyla gerçekleştirilebilir.

200.000 TL değerinde bir ihtiyaç kredisi için faiz oranı %4.30. Kredi 12 ay vadeli olarak kullanılabilir ve ek ücretlerle birlikte toplam 1.300.000 TL geri ödeme alabilirsiniz.

Bu kredinin geri ödenecek toplam tutarı 279.865,44 TL ve aylık ödeme tutarı 23.322,12 TL.

Kredinin çekildiği tarihten itibaren otuz gün içinde ödemeler başlar. İş Bankası tarafından sunulan bu ihtiyaç kredisi, finansal ihtiyaçlarınızı hızlı ve güvenilir bir şekilde karşılamanıza olanak tanır.

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