Erdoğan 'Dünya Çifçiler Günü'nde açıkladı: "Bu yıl sıkıntı yaşayacağız" dedi, o ürünleri tek tek saydı... İşte önemli açıklamalar...

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda ziraat odaları başkanlarıyla bir araya gelen Erdoğan "Bu yıl sıkıntı yaşayacağız" dedi, o ürünleri tek tek saydı...

Dünya Çiftçiler Günü'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özellikle belli ürün gruplarında bu sene sıkıntı yaşayacağımız anlaşılıyor. Şimdiye kadarki tespitlerimiz kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi bazı meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda ziraat odaları başkanlarıyla bir araya geldi.

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