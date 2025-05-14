Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Kar yağışına şaşırdığını söyleyen Süleyman Ataman, "Geçen yıl bu kadar kar yağışı yoktu. 23 Nisan'da yağmıştı. Bu sene 9 Mayıs'ta yağdı, çok ilginç, şaşırdık. Sabah kalktığımızda arkadaşlarıma 'kar yağdı' diye görüntü attım. Onlar da 'Hala kar mı yağıyor?' dediler. Geceden beri epey bir kar yağışı oldu. Sabah da lapa lapa yağıyordu" dedi.