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  3. Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

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Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü
Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: İlkbahar ayının yaşandığı bu günlerde, Palandöken'e kar yağdı. Dün geceden itibaren etkili olan kar, Palandöken'in girişindeki 1890 metrede, 5 santime ulaşırken yüksek kesimlerde 10 santimi geçti.
Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü 1 19

Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi: İlkbahar ayının yaşandığı bu günlerde, Palandöken'e kar yağdı. Dün geceden itibaren etkili olan kar, Palandöken'in girişindeki 1890 metrede, 5 santime ulaşırken yüksek kesimlerde 10 santimi geçti.

Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü 2 29

Erzurum'da, mayıs ayında yağan kar Palandöken Kayak Merkezi'ni beyaza bürüdü. Yüksek kesimlerde 10 santimi geçen kar nedeniyle belediye ekipleri, temizleme çalışması yaptı.

Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü 3 39

İlkbahar ayının yaşandığı bu günlerde, Palandöken'e kar yağdı. Dün geceden itibaren etkili olan kar, Palandöken'in girişindeki 1890 metrede, 5 santime ulaşırken yüksek kesimlerde 10 santimi geçti.

Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü 4 49

Yağan kar ile birlikte Palandöken bembeyaz oldu. Belediye ekipleri, oteller bölgesinde kar temizleme çalışması yaptı.

Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü 5 59

Sağanak yağmurun etkili olduğu kent merkezinde, sıcaklık 3 derece olurken, termometreler Palandöken'de ise 2 dereceyi gösterdi. Koronavirüs salgını nedeniyle Kayak Merkezi'ndeki otel ve işletmelerin kapalı olması nedeniyle Palandöken'de sessizlik hakim.

Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü 6 69

Kar yağışına şaşırdığını söyleyen Süleyman Ataman, "Geçen yıl bu kadar kar yağışı yoktu. 23 Nisan'da yağmıştı. Bu sene 9 Mayıs'ta yağdı, çok ilginç, şaşırdık. Sabah kalktığımızda arkadaşlarıma 'kar yağdı' diye görüntü attım. Onlar da 'Hala kar mı yağıyor?' dediler. Geceden beri epey bir kar yağışı oldu. Sabah da lapa lapa yağıyordu" dedi.

Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü 7 79

KAR YAĞIŞI MERKEZDE DE BAŞLADI

Palandöken'de etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de başladı. Kısa sürede etkisini artıran kar, araçların üzerinde tabaka oluşturdu. Vatandaşlar da şemsiyelerini açtı. Mayıs ayında kar yağışının şaşkınlığını yaşayan vatandaşlar cep telefonları ile görüntü çekti.

Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü 8 89
Erzurum'a Mayıs ayının ortasında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü 9 99
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