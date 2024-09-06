Benzine indirim geldi! 6 Eylül güncel akaryakıt fiyatları

Akaryakıt fiyatlarının küresel piyasalarda ani düşüş ve yükselişleri nedeniyle fiyatlara indirim ve zam yapılıyor. Brent petrol fiyatındaki değişiklikler nedeniyle benzin fiyatları gece yarısı 00:00'da 1,84 TL düştü.



6 Eylül 2024 saat 00.01'dan itibaren benzin fiyatlarında beklenen indirim pompaya yansıtıldı. Otogaz ve motorin fiyatları ise değişmedi.

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BENZİN MOTORİN VE OTOGAZ FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 41.42 TL

İstanbul (Anadolu): 43.15 TL

Ankara: 43.49 TL

İzmir: 44.12 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 41.23 TL

İstanbul (Anadolu): 41.32 TL

Ankara: 41,78 TL

İzmir: 42,29 TL

OTOGAZ

İstanbul (Avrupa): 25.19 TL

İstanbul (Anadolu): 24.53 TL

Ankara: 25.16 TL

İzmir: 24.89 TL