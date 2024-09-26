Trafik cezası yiyen üzülmesin! O cezaları iptal ettirebilirsiniz

Trafikte hız sınırını aşan araçlara radarla ceza kesme uygulaması büyük ölçüde değişti. Mahkeme, sürücülerin radar cezalarıyla ilgili endişelerinden kurtuldu. Bu yeni düzenleme, birçok sürücü için bir rahatlama sağlayacaktır. Mahkeme, belirli koşulları karşılayan sürücülerin radar cezalarını iptal etme yetkisine sahip olduğunu açıkladı.