Trafik cezası yiyen üzülmesin! O cezaları iptal ettirebilirsiniz

Trafikte hız sınırını aşan araçlara radarla ceza kesme uygulaması büyük ölçüde değişti. Mahkeme, sürücülerin radar cezalarıyla ilgili endişelerinden kurtuldu. Bu yeni düzenleme, birçok sürücü için bir rahatlama sağlayacaktır. Mahkeme, belirli koşulları karşılayan sürücülerin radar cezalarını iptal etme yetkisine sahip olduğunu açıkladı.
Mahkeme, hız tespit sistemlerinde yüzde 2 hata payı olabileceğini vurgulayarak cezaların iptaline karar verdi. Bu, radar cezasına çarptırılan sürücüler için önemli bir çözüm sağladı. Bu karar, trafik cezalarına emsal bir örnek olacak.
Menemen Sulh Ceza Hakimliği, özellikle İzmir'de bir avukatın, yalnızca 3 kilometre hız sınırını aştığı için aldığı cezaya itiraz etmesi üzerine avukatın talebini kabul etti. Hakimlik, hız tespit cihazlarının yanılma oranının en fazla yüzde 2 olduğunu belirterek cezanın hukuka aykırı olduğuna karar verdi.