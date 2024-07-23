Emekli zam farklarını bekliyor! Zam farkı o tarihte ödenecek

SGK, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında olan 2 milyon 441 bin 795 kişinin Temmuz 2024 zam farklarının hesaplarına 26 Temmuz 2024 tarihinde yatırılacağını bildirdi. Bu kapsamda, 11 milyar TL'lik toplam fark ödemesi yapılacak.

Her ay maaş alan emeklilere Temmuz ayı zam farkı aylık olarak ödenecek.

Mayıs, Haziran ve Temmuz Dönemi: Bu dönemde maaş alan kişiler Temmuz ayında maaş farkı alacaklar.

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Haziran-Temmuz-Ağustos Dönemi: Bu dönemde maaş alan kişiler Temmuz ve Ağustos aylarında maaş farklarını alacaklar.

Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi: Bu dönemde maaş alan kişiler Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında maaş farklarını alacaklar.

Zam farkları hangi hesaplara aktarılacak?

Banka ve PTT şubelerinden aylık alan emekliler, 26 Temmuz 2024'te hesaplarına yatırılacak zam farklarını çekebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

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SGK, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alan kişilerin zam farkı ödemelerinin 26 Temmuz 2024'te hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Toplamda 11 milyar TL'lik fark ödemesi bu kapsamda yapılacak.