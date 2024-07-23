Emekli zam farklarını bekliyor! Zam farkı o tarihte ödenecek

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), emekli, dul ve yetim aylıkları hakkında beklenen açıklamayı yaptı. Temmuz 2024'te Emekli Sandığı kapsamında yer alan emeklilere, malullere, vazife malullerine, dul ve yetimlere uygulanan zam farklarının ödeme tarihleri açıklandı.

YAYINLAMA
Google News
Emekli zam farklarını bekliyor! Zam farkı o tarihte ödenecek

SGK, 5510 sayılı Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamında olan 2 milyon 441 bin 795 kişinin Temmuz 2024 zam farklarının hesaplarına 26 Temmuz 2024 tarihinde yatırılacağını bildirdi. Bu kapsamda, 11 milyar TL'lik toplam fark ödemesi yapılacak.

Her ay maaş alan emeklilere Temmuz ayı zam farkı aylık olarak ödenecek.

Mayıs, Haziran ve Temmuz Dönemi: Bu dönemde maaş alan kişiler Temmuz ayında maaş farkı alacaklar.

8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar

Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?

Ehliyetinize el konulabilir! O testi geçemeyenler bir daha araç süremeyecekEhliyetinize el konulabilir! O testi geçemeyenler bir daha araç süremeyecek

Haziran-Temmuz-Ağustos Dönemi: Bu dönemde maaş alan kişiler Temmuz ve Ağustos aylarında maaş farklarını alacaklar.

Temmuz-Ağustos-Eylül Dönemi: Bu dönemde maaş alan kişiler Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında maaş farklarını alacaklar.

Zam farkları hangi hesaplara aktarılacak?

Banka ve PTT şubelerinden aylık alan emekliler, 26 Temmuz 2024'te hesaplarına yatırılacak zam farklarını çekebilecekler. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), ödeme işlemlerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için tüm hazırlıklarını tamamladığını bildirdi.

SGK, emekli, malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alan kişilerin zam farkı ödemelerinin 26 Temmuz 2024'te hesaplarına yatırılacağını bildirdi. Toplamda 11 milyar TL'lik fark ödemesi bu kapsamda yapılacak.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Dolar yıl sonu kaç TL olur? Morgan Stanley yayınladığı yeni raporunda Dolar/TL için yıl sonu tahminini açıklandı
Dolar yıl sonu kaç TL olur? Morgan Stanley yayınladığı yeni raporunda Dolar/TL için yıl sonu tahminini açıklandı
Piyasaların en bilindik ismi uyardı: Emtiada çarşı pazar karışabilir…
Piyasaların en bilindik ismi uyardı: Emtiada çarşı pazar karışabilir…
8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar
8 banka faizsiz kredi kampanyası başlattı! Faizsiz kredi veren bankalar
Son Haberler
2024 Paris Olimpiyatları’nda enerji tasarrufu öne çıkıyor
2024 Paris Olimpiyatları’nda enerji tasarrufu öne çıkıyor
Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Son seçim anketi açıklandı, İbre tersine döndü!
Bu anket sonuçları çok konuşulacak! Son seçim anketi açıklandı, İbre tersine döndü!
Birce Akalay'dan üzücü haber! Mezarlık dizisi az daha mezarı oluyordu!
Birce Akalay'dan üzücü haber! Mezarlık dizisi az daha mezarı oluyordu!
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?
Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?
TÜİK açıkladı: Yurt Dışı Üretici Endeksi’nde kısmi artış var…
TÜİK açıkladı: Yurt Dışı Üretici Endeksi’nde kısmi artış var…
Çok Okunanlar
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 23 Temmuz Salı tüm illerde hava durumu
Bugün hava durumu nasıl olacak, sıcaklıklar ne kadar olacak? 23 Temmuz Salı tüm illerde hava durumu
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Temmuzda donarak öldüler: 23 Temmuz Salı gazete manşetleri
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Altın kaç TL? Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet ve ons altın ne kadar? 23 Temmuz Salı güncel altın fiyatları
Emekli zam farklarını bekliyor! Zam farkı o tarihte ödenecek
Emekli zam farklarını bekliyor! Zam farkı o tarihte ödenecek
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-26 Temmuz tarihleri arası "Aldıkça Aldıran" ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-26 Temmuz tarihleri arası "Aldıkça Aldıran" ürün kataloğunu yayınladı
Bu fiyatlar cebinize bayram ettirecek! BİM, 23 Temmuz Salı indirimli aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Bu fiyatlar cebinize bayram ettirecek! BİM, 23 Temmuz Salı indirimli aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Yorumlananlar
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı