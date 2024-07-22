Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, dar gelirli ailelere verilen sosyal yardımların miktarını artırmayı planlıyor. Temmuz ayında yapılan düzenleme, her çocuk için sağlanan mali desteğin önemli ölçüde artmasına yol açtı.

YAYINLAMA
Google News
Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?

Çocuk yardımına ihtiyaç duyan kişiler başvuruları başladı. 15 Temmuz 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında aileler başvurularını tamamlamalıdır.

Yeni düzenleme çocuk başına yardımları artırdı. Güncellenmiş destek ödemeleri burada bulunabilir:

Ehliyetinize el konulabilir! O testi geçemeyenler bir daha araç süremeyecekEhliyetinize el konulabilir! O testi geçemeyenler bir daha araç süremeyecek

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor! LGS sonuç sorgulama ekranıLiselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor! LGS sonuç sorgulama ekranı

Sıcak havalarda bekleyen tehlike! Güneş çarpmasına dikkat edinSıcak havalarda bekleyen tehlike! Güneş çarpmasına dikkat edin

1-2 çocuklu aileler için aylık 417 TL, yılda toplam 5.004 TL, 3 çocuklu aileler için 572 TL, yılda toplam 6.864 TL, 4 çocuklu aileler için 656 TL, yılda toplam 7.872 TL ve 5 ve daha fazla çocuklu aileler için 775 TL. Bu değişiklikler, ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Çocuk yardımına başvurmak isteyen ailelerin iki ana seçeneği vardır. Başvuru için adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine şahsen gitmeleri gerekir. Ek olarak, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılabilir. E-devletten başvuru yapmak için turkiye.gov.tr adresindeki "Kamu Personeli Aile Bildirimi" uygulamasını ziyaret edin. Aile Yardımı ve Aile Durum Ekranı, başvurularınızı tamamlamanıza yardımcı olabilir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TÜİK açıkladı: Yurt Dışı Üretici Endeksi’nde kısmi artış var…
TÜİK açıkladı: Yurt Dışı Üretici Endeksi’nde kısmi artış var…
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-26 Temmuz tarihleri arası "Aldıkça Aldıran" ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-26 Temmuz tarihleri arası "Aldıkça Aldıran" ürün kataloğunu yayınladı
Bu fiyatlar cebinize bayram ettirecek! BİM, 23 Temmuz Salı indirimli aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Bu fiyatlar cebinize bayram ettirecek! BİM, 23 Temmuz Salı indirimli aktüel ürün kataloğunu yayınladı
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 22 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları
Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek ve ons altın ne kadar? 22 Temmuz Pazartesi güncel altın fiyatları
Son Haberler
Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?
Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?
Biden sonrası kim gelecek? Demokratların tercihi Kamala Harris…
Biden sonrası kim gelecek? Demokratların tercihi Kamala Harris…
Pendik'in gelecek vaat eden genç siyasetçisi Berat Maksut Usta, amatör Spor kulüpleri ile bir araya geldi
Pendik'in gelecek vaat eden genç siyasetçisi Berat Maksut Usta, amatör Spor kulüpleri ile bir araya geldi
Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir sonraki elemedeki rakipleri belli oldu
Başakşehir, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un bir sonraki elemedeki rakipleri belli oldu
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Başkan Erdoğan'dan yeni emekli sistem değişikliği açıklaması!
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor! Başkan Erdoğan'dan yeni emekli sistem değişikliği açıklaması!
Vergi borçlarına yeni düzenleme geliyor! Hangi vergi borçları silinecek?
Vergi borçlarına yeni düzenleme geliyor! Hangi vergi borçları silinecek?
Çok Okunanlar
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-26 Temmuz tarihleri arası "Aldıkça Aldıran" ürün kataloğunu yayınladı
Tarım Kredi Kooperatif Market, 13-26 Temmuz tarihleri arası "Aldıkça Aldıran" ürün kataloğunu yayınladı
Meğer öncesinde bu belirtiyi veriyormuş! Kalp krizi belirtileri neler?
Meğer öncesinde bu belirtiyi veriyormuş! Kalp krizi belirtileri neler?
Millet sizi affetmez! 22 Temmuz Pazartesi merak edilen gazete manşetleri...
Millet sizi affetmez! 22 Temmuz Pazartesi merak edilen gazete manşetleri...
Pendik'in gelecek vaat eden genç siyasetçisi Berat Maksut Usta, amatör Spor kulüpleri ile bir araya geldi
Pendik'in gelecek vaat eden genç siyasetçisi Berat Maksut Usta, amatör Spor kulüpleri ile bir araya geldi
Almanya ekonomisi büyümekte zorlanıyor
Almanya ekonomisi büyümekte zorlanıyor
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Para transferinde sistem değişiyor! Borçlu olanlar bu haber sizi üzecek
Yorumlananlar
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Deniz Akkaya'dan 15 Temmuz ile ilgili şok sözler! Sosyal medyayı ayağa kaldırdı