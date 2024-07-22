Çocuk yardımlarında miktar arttırıldı! Aile çocuk yardımı ne kadar oldu?

Çocuk yardımına ihtiyaç duyan kişiler başvuruları başladı. 15 Temmuz 2024 ile 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında aileler başvurularını tamamlamalıdır.

Yeni düzenleme çocuk başına yardımları artırdı. Güncellenmiş destek ödemeleri burada bulunabilir:

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1-2 çocuklu aileler için aylık 417 TL, yılda toplam 5.004 TL, 3 çocuklu aileler için 572 TL, yılda toplam 6.864 TL, 4 çocuklu aileler için 656 TL, yılda toplam 7.872 TL ve 5 ve daha fazla çocuklu aileler için 775 TL. Bu değişiklikler, ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Çocuk yardımına başvurmak isteyen ailelerin iki ana seçeneği vardır. Başvuru için adayların Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri veya Sosyal Hizmet Merkezlerine şahsen gitmeleri gerekir. Ek olarak, e-devlet sistemi üzerinden başvuru yapılabilir. E-devletten başvuru yapmak için turkiye.gov.tr adresindeki "Kamu Personeli Aile Bildirimi" uygulamasını ziyaret edin. Aile Yardımı ve Aile Durum Ekranı, başvurularınızı tamamlamanıza yardımcı olabilir.