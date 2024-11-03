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Bu kez araç kiralama şirketleri yandı! 500 milyon lira ceza kesildi

Maliye, lüks segmentteki araç kiralama şirketlerinden başlayarak sektörde daha fazla denetim uygulamaya başladı. 5 bin 600 işletmede 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat bulundu ve 500 milyon lira ceza kesildi. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, lüks işletmelerden başlayarak denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

Bu kez araç kiralama şirketleri yandı! 500 milyon lira ceza kesildi
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Kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek için Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), çeşitli sektör ve meslek kollarına ilişkin denetimlerini sürdürüyor.

Maliye, araç kiralama sektörünün hızlı büyümesi, firma sayısı ve gelirlerindeki artış nedeniyle bu sektöre ilgi duymaya başladı.

Operasyonel araç kiralama sektörü, bu yılın ilk altı ayında 43,4 milyar liralık yeni araç yatırımı yaparak filosuna 34 bin yeni araç ekledi. Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği tarafından yapılan denetimlerde bu veriler de dikkate alındı.

Bakanlık, sektörün kazançlarını daha iyi denetlemek için yeni bir girişim başlattı. Lüks segmentteki araç kiralama şirketlerinden başlayarak denetimler daha sıkı hale getirildi.

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500 MİLYON LİRA CEZA

GİB, araç kiralama şirketlerinin gelir beyanları ve mali kayıtları ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler üzerinde kapsamlı bir araştırma yaptı.

Bu çerçevede 5 bin 600 araç kiralama işletmesi incelendi. Beyan edilmemiş gelirler, kayıt dışı çalışanlar ve faaliyetler sektörde bulundu.

Denetimler sonucunda 1,7 milyar liralık kayıt dışı hasılat bulunurken, 500 milyon lira ceza kesildi. Gelir vergisi matrahında 637 milyon lira fark varken, kurumlar vergisi matrahında 195 milyon lira fark var.

Denetimlerde, 904 milyon liraya varan KDV matrah farkı tespit edilirken yaklaşık 4 bin tutanak oluşturuldu.

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