Bayram şekeri ve çikolata alacak o markete gitsin! Şok dev indirim yaptı

5 Haziran'dan itibaren, ŞOK marketleri bayram şekeri ve çikolatasında büyük bir indirim kampanyası başlatıyor. Tatlı severler bu kampanyada kaçırılmayacak fırsatlar bulabilir.
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Şok İndirimli Ürün Listesi
- Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata (288 g)
- Karmen Spesiyal Çikolata (265 g)
- Karmen Bütün Fındıklı Çikolata (360 g)
- Karmen Çikolatin Sütlü Çikolata (350 g)
- Karmen Bütün Fındıklı Çikolata Kristal Kutu (374 g)
- Karmen Bitter Çikolatalı Badem Draje (150 g)
- Şölen Chocodans Bütün Fındıklı Çikolata (125 g)
- Ülker Select (240 g)
- Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata (200 g)
- Ülker Buklet Madlen Çikolata (208 g)
- Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (215 g)
- Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü (458 G)
- Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (350 g)
- Ülker Ece Trio (300 g)
- Ülker Albeni/Cocostar Mini (300 g)
- Eti Mozaik Desenli Çikolata (300 g)
- Ülker Mini All Star (226 gr)
- Elvan Fondante (500 g)
- Nestle Damak Mini (151 g)
- Şölen Octavia (400 g)
- Ülker Çokolatin Sütlü Çikolata (350 g)
- Kahve Dünyası Lavi (250 g)
- Ülker Senfoni Fındık Kremalı Çikolata (450 g)
- Kahve Dünyası Gofrik (225 g)
- Lokum Aşkı %15 Fındıklı Sarma Lokum (350 g)
- Ülker Toffe/Bonbon/Lokumcuk (275/350 G Çeşitleri)
- Şahane Karışık Meyve Aromalı Mini Bonbon (500 g)
- Şahane Bonbon Süt Aromalı/Karışık Meyve Aromalı (350 g)
- Taşkale Antep Fıstıklı Bademli Fındıklı Lokum (350 G)
- Ülker Çokomel 35'li (420 g)
- Tayaş Şekerleme (350 g Çeşitleri)
- Kent Assortment/Tofy (375 g)
- Laylaylom El Yapımı Mini Şekerleme (250 g)
- Tayaş Damla Yumuşak Şeker (350 g)