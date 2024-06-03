Bayram şekeri ve çikolata alacak o markete gitsin! Şok dev indirim yaptı Bayram alışverişi için harika bir haber geldi! 5 Haziran'da başlayacak olan bayram şekeri ve çikolatası indirimi, müşterileri mutlu edecek. Tatlı tutkunlarının ilgisini çeken Ece çikolata çeşitlerinde kampanya var.