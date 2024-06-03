Bayram şekeri ve çikolata alacak o markete gitsin! Şok dev indirim yaptı

Bayram alışverişi için harika bir haber geldi! 5 Haziran'da başlayacak olan bayram şekeri ve çikolatası indirimi, müşterileri mutlu edecek. Tatlı tutkunlarının ilgisini çeken Ece çikolata çeşitlerinde kampanya var.

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Bayram şekeri ve çikolata alacak o markete gitsin! Şok dev indirim yaptı

5 Haziran'dan itibaren, ŞOK marketleri bayram şekeri ve çikolatasında büyük bir indirim kampanyası başlatıyor. Tatlı severler bu kampanyada kaçırılmayacak fırsatlar bulabilir.

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Şok İndirimli Ürün Listesi

  • Karmen Sütlü Bitter Madlen Çikolata (288 g)
  • Karmen Spesiyal Çikolata (265 g)
  • Karmen Bütün Fındıklı Çikolata (360 g)
  • Karmen Çikolatin Sütlü Çikolata (350 g)
  • Karmen Bütün Fındıklı Çikolata Kristal Kutu (374 g)
  • Karmen Bitter Çikolatalı Badem Draje (150 g)
  • Şölen Chocodans Bütün Fındıklı Çikolata (125 g)
  • Ülker Select (240 g)
  • Ülker Buklet Krema Dolgulu Çikolata (200 g)
  • Ülker Buklet Madlen Çikolata (208 g)
  • Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (215 g)
  • Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü (458 G)
  • Ülker Ece Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata (350 g)
  • Ülker Ece Trio (300 g)
  • Ülker Albeni/Cocostar Mini (300 g)
  • Eti Mozaik Desenli Çikolata (300 g)
  • Ülker Mini All Star (226 gr)
  • Elvan Fondante (500 g)
  • Nestle Damak Mini (151 g)
  • Şölen Octavia (400 g)
  • Ülker Çokolatin Sütlü Çikolata (350 g)
  • Kahve Dünyası Lavi (250 g)
  • Ülker Senfoni Fındık Kremalı Çikolata (450 g)
  • Kahve Dünyası Gofrik (225 g)
  • Lokum Aşkı %15 Fındıklı Sarma Lokum (350 g)
  • Ülker Toffe/Bonbon/Lokumcuk (275/350 G Çeşitleri)
  • Şahane Karışık Meyve Aromalı Mini Bonbon (500 g)
  • Şahane Bonbon Süt Aromalı/Karışık Meyve Aromalı (350 g)
  • Taşkale Antep Fıstıklı Bademli Fındıklı Lokum (350 G)
  • Ülker Çokomel 35'li (420 g)
  • Tayaş Şekerleme (350 g Çeşitleri)
  • Kent Assortment/Tofy (375 g)
  • Laylaylom El Yapımı Mini Şekerleme (250 g)
  • Tayaş Damla Yumuşak Şeker (350 g)

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