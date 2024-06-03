Borcu olan artık kurtulacak! Borcu olan için yeni düzenleme geldi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen yeni düzenlemeler, düşük faizli borç kapatma kredisi sağlayacak. Bu krediler, borçluların tüm borçlarını bir araya getirerek uygun vade seçenekleriyle ödemelerini kolaylaştıracaktır.

Mevcut borçlarını daha düşük faiz oranlarıyla yeniden yapılandırmak isteyenlere borç transferi kredisi de verilecek. Bu fırsat, borçluların ödeme yükünü hafifletecek.

Yeni düzenlemeler, belirli kriterleri karşılayan borçluların kredi sicillerinde bulunan olumsuz kayıtların da düzeltilmesini sağlayacak. Bu, bankalara kara listesinden çıkma fırsatı verecek ve kredi raporlarını düzeltecek.

Cumhurbaşkanı, kredi miktarını ve borçların kapanacağı tarihleri belirleyecek. Bu düzenlemeler, borç yükünü ve faiz maliyetlerini azaltır, tek bir borçla uğraşır ve mali yükü hafifletir.

Ekonomik krizin zararları azaltılacak

Ekonomik kriz, birçok kişinin ödemelerini zorlaştırdı. TBMM Genel Kurulu'ndan gelen haberler, borçlulara önemli ölçüde kolaylık sağlamaktadır. Vergi affı ve yeni borç kapatma kredisi yasaları, ödeme güçlüğü çeken vatandaşları rahatlatacaktır.

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Cumhurbaşkanı tarafından onaylanan borç kapatma kredisi de borçluları sevindiren gelişmeler arasında yer alıyor. Başlangıçta, bu kredi için 100.000 TL ödenecek. Devlet garantili borç kapatma kredisinin koşulları arasında, borçlunun devlet bankasına başvurması, borcunu tek çatı altında toplaması ve düzenli gelire sahip olması gerekir.

Sicil affının ve borç kapatma kredilerinin ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belli değil. Bununla birlikte, bu düzenlemelerin Kurban Bayramı öncesinde TBMM Genel Kurulu tarafından onaylanması bekleniyor. Borçlular af yürürlüğe girdiğinde kredi almak için başvurabilirler.

Bu değişiklikler, borçlu vatandaşları önemli ölçüde destekleyecektir ve onlara rahatlama sağlayacaktır. TBMM'den gelen bu uyarı, ekonomik krizden en çok etkilenen grupları rahatlatacaktır.