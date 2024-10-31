SunExpress kabi memuru alacak! SunExpress 400 kabin memuru alımı başvurusu

SunExpress, kabin memuru pozisyonuna alım yapılacağını açıkladı.



İlanda, 30 yılı aşan tecrübesi ve 1700'den fazla çalışanıyla vatandaşlara hizmet veren bir şirketin kabin memuru olmak isteyenlere çağrı yaptığı bildirildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve pasaportuna sahip, 18-40 yaş aralığında, en az lise mezunu diplomasına sahip olanlar ve iyi derecede Türkçe ve İngilizce bilenler başvurabilir.



Başvuru yapacak kişilerin boy ve kilo kriterlerini karşılamaları gerektiği belirtildi.

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SUNEXPRESS 400 KABİN MEMURU ALIMI BAŞVURUSU

SunExpress, kabin memuru pozisyonu için yeni adaylar için aşağıdaki kriterleri belirledi:



Türk vatandaşı olmak,



18 ila 40 yaşları arasında olmak,



En az lise mezunu olmak,



İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.



Adayların iletişim becerileri, ekip çalışmasına yatkınlıkları ve müşteri memnuniyetine gösterdikleri özen gibi yetkinlikleri de dikkate alınması gereken önemli faktörlerdir.