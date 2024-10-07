Uzman erbaş alımı yapılacak! 9 bin 690 sözleşmeli erbaş alımı başvurusu

Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığına 9 bin 75 jandarma, 5 bot serdümeni, 500 sıhhiyeci, 100 muhabere ve 10 havacılık alt branşlarında sözleşmeli uzman erbaş alınacak.

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9 BİN 690 SÖZLEŞMELİ ERBAŞ ALIMI BAŞVURUSU

7 Ekim ile 21 Ekim arasında internet üzerinden başvurular alınacak. Sözleşmeli uzman erbaş istihdamı için gerekli şartlar, başvuru tarihleri ve bitiş saatleri gibi ayrıntılar https://vatandas'ta bulunabilir.T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan, jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve https://kamuilan."2025 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini" kılavuzu sbb.gov.tr'de yayınlanacak.