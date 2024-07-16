Depremzedelere özel kredi geliyor! 2 yıl geri ödemesiz faizsiz konut kredisi verilecek

Depremzedelere 2 yıl geri ödemesiz 18 yıl vadeli faizsiz konut verilecek. Verilecek olan kredi ile alakalı pek çok detay ve sorulan soru var. Bu detayları haberimizde sizler için derledik.

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Depremzedelere özel kredi geliyor! 2 yıl geri ödemesiz faizsiz konut kredisi verilecek

Bugün Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı yapılacak. Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacak ve önemli konuları ele alacak.

Emekliler kabinede gündeme gelecek ilk konu olacak. En düşük emekli maaşı şu anda 10 bin lira olan 12 bin 500 liraya çıkarılması bekleniyor.

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Kabinenin ikinci gündemi ise terörle mücadele ve Suriye ile normalleşme olacak. Kabinede gündeme gelecek ek bir konu ise depremzedelere ev müjdesi olacağı bildirildi. Gelen bilgilere göre, deprem sonrası konut ödemelerinin iyileştirilmesi bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, son dakika açıklamasında deprem konutlarının geri ödemeleri için yüzde elli geri ödemesiz indirim uygulanacağını açıkladı. Bu indirimden sonra ödemeler 18 yıl faizsiz olarak yapılacak. Bakan Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 50'ye kadar inşallah indirim yapacak" diye konuştu. Altyapı maliyetlerini harcamalara karıştırmayacağız. 2 yıl boyunca ödeme faizsiz ve 18 yıl boyunca ödeme yapılmaz. Bu nedenle çok çekici. "Buraları hiç düşünmeyin" diye uyardı.

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