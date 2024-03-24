Emekli ikramiyesinde Cumhurbaşkanı ile Bakan Şimşek tartıştı mı? İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla toplantısında Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile görüştü. İkili emekli ikramiye konusunda konuştu. Kulislerden gelen iddialara göre, emekli ikramiyesi konusunda tartışma yaşandı. Ancak İletişim Başkanlığından hemen yanıt geldi.

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Emekli ikramiyesinde Cumhurbaşkanı ile Bakan Şimşek tartıştı mı? İletişim Başkanlığı açıklama yaptı…

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Erdoğan ile geçekleştirdiği toplantıda vatandaşa sağlanan ek destekleri tartıştığı iddia edildi.

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Bakan Şimşek’in bayram ikramiyesi konusunda da “dünyanın neresinde görülmüş” yorumunu yaptığı iddia edildi. Bu yorumlar kamuoyunda geniş yankı buldu.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, konuya ilişkin açıklama yaptı. Erdoğan ve Şimşek araasında geçen iddiaları yalanlayan bir ifade paylaşıldı. İşte o açıklama;

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“Bazı basın yayın organlarında yer alan "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Şimşek arasında, elektrik ve doğal gazda yapılan devlet katkısı ile emeklilerin ikramiyeleri konusunda tartışma yaşandı" iddiasının doğru değildir.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bahse konu asılsız iddiaları ortaya atanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacaktır. Kamuoyunu seçim öncesinde manipüle etmek amacıyla ortaya atılan mesnetsiz iddialara itibar etmeyiniz.”

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