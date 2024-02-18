Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon ve ekonomi hakkında konuştu: Yılın ikinci yarısını gösterdi…

2023 yılının genelinde enflasyon yüksek kaldı. 2024 yılıda da bu artış devam etti. TÜİK’in rakamlarına karşın pazarda hissedilen enflasyon daha yüksek. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyon konusunda düşüş için tarih verdi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, enflasyon ve ekonomi hakkında konuştu: Yılın ikinci yarısını gösterdi…

Uzman ve ekonomistler, enflasyon için hedef tahminlerini paylaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde Prof Dr. Özgür Demirtaş, yılın ikinci yarısına işaret etmişti. Aynı açıklama Cumhurbaşkanı Yardımcısı’ndan geldi.

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YILIN İKİNCİ YARISINDA DÜŞÜŞ BEKLENTİSİ

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün Adana İş Dünyası Buluşması’na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Yılmaz ekonomi ve enflasyon hakkında konuştu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz,

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"Aylık bazda politikamızın etkisini görmeye başlamıştık. Ocak ayında geçici olduğunu düşündüğümüz bir yükseliş var. Ocak aylarında hep yükseliş olur doğrusu. Yıllık ayarlamalar yapılır. Dolayısıyla ocak ayları biraz istisnai aylardır.

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Bundan sonraki dönemde kademeli bir şekilde yine bir düşüş göreceğiz. Yaptığımız tahminlere göre, yılın ortalarından sonra ikinci yarısında enflasyonun düştüğünü daha belirgin şekilde görmüş olacağız."

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EKONOMİ NOKTASINDA İYİMSER DURUYOR

"Dünya ekonomisi son yılda 20 yılda 3,6 bir büyüme kaydetti, ancak bu geçen yıl itibariyle 3 ortalamaya düştü. Bu dünya ticaretini de etkiliyor. Büyüme tarafında oldukça iyi bir performansımız var. Türkiye ekonomisi son 3 yılda yüzde 20 büyüme gerçekleştirdi. İhracatımız, istihdamımız arttı. Büyümemiz iyi gidiyor. Bir taraftan büyürken diğer taraftan enflasyonla mücadele ediyoruz. Önümüzdeki dönem yapısal reformlara yoğunlaşacağız.

60 milyar dolar seviyesine çıkan cari açığımız yıl sonu itibariyle 45,2 milyar dolara geriledi. Turizmde bu yıl hedefimiz 60 milyon turist 60 milyar dolar turizm geliri. Bu da cari açığımıza ciddi katkı sunacak. Portföy yatırımlarında yine olumlu bir gelişme görüyoruz.

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Türkiye’deki portföy yatırımları açısında 2022’de 13,7 milyar dolar çıkış varken 2023’te 8,34 milyar dolar değerinde giriş gerçekleşti. İnşallah izlediğimiz politikalarla Türkiye, artan sermaye hareketinden hak ettiği payı alacaktır. Dış ticarette yine tarihi seviyeyi yakaladık. Yaklaşık 256 milyar dolar ihracat rakımına ulaştık. İhracatçılarımızı gönülden tebrik ediyoruz."

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