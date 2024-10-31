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Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor! Bundan sonra çok kullanan çok ödeyecek

Doğalgaz ve elektrik faturalarında yeni bir dönem başladı. Şubat ayından itibaren, çok fazla elektrik kullananlar daha fazla para ödeyecek.

Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor! Bundan sonra çok kullanan çok ödeyecek
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Doğalgaz ve elektrik faturalarında yeni bir dönem başladı. Şubat ayından itibaren, çok fazla elektrik kullananlar daha fazla para ödeyecek. Gerçek maliyet, 417 kilowattsaatin veya 1.050 liranın üzerindeki faturalara yansıtılacak. Düzenleme, 1,2 milyon mesken abonesi üzerinde bir etkiye sahip olacak. Sektör kaynaklarının sınırlarını aşan abonelerin faturalarının iki katına çıkacağını belirtti. Enerji Bakanı Bayraktar, gündemlerinde doğalgaz ve elektrik zammının olmadığını belirtti.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, yüksek tüketimli mesken aboneleri için sübvansiyonlu elektrik fiyatının kaldırılması için çalışma yürüttüklerini belirtti. Şubat ayından sonra bu aboneler gerçek fiyattan elektrik alacak.

GERÇEK MALİYET KİMLERE YANSITILACAK?

Bakan Bayraktar, Türkiye'de bir hanenin ortalama elektrik faturasının 414 lira olduğunu belirtti.

Bayraktar, abonenin aylık faturası 1.050 lirayı geçerse elektrik satın almaya "gerçek maliyeti" ile başlayacağını söyledi.

Bayraktar, Türkiye'de yaklaşık 40 milyon mesken abonesinin yüzde 3'ünün, yani 1,2 milyon abonenin bu durumdan etkileneceğini belirtti. Yüksek tüketim grubu olan, evleri büyük olan, elektrikli eşya kullanan ve belki de elektrikli aracı olan kesimler, elektrik fiyatını daha uygun şekilde ödeyeceklerini söyledi. Bunu düzenleme içeriyor, dedi.

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