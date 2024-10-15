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Elazığ depremle sarsıldı! Gece 4.4'lük deprem

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrasında valilikten açıklama geldi.

Elazığ depremle sarsıldı! Gece 4.4'lük deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 00.05'te 4,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem sonucunda herhangi bir olumsuz olay yaşanmadı.

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ELAZIĞ VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Elazığ Valiliği, meydana gelen deprem sonrasında saat 00.16 itibarıyla ilimizdeki AFAD tarafından 112 ihbar hatlarına herhangi bir hasar ihbarı yapılmadığını bildirdi. Bütün birimlerimiz, ilimizdeki depremin etkilerini yakından takip etmektedir.

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