Discord açıldı mı, Discord erişim engeli ne zaman kalkacak?

Yapılan araştırmalar, çocuğun Discord kanalında cinsel istismar, şantaj ve müstehcen içerik paylaştığını gösterdi.

Talepte, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından gelen rapora atıfta bulunuldu ve soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Rapora göre, bu tür grupların, çocukların ve gençlerin cinsel kimliklerini şekillendirme süreçlerini manipüle ederek kimlik kargaşasını pekiştirebildiği ve topluma karşı bir başkaldırı sembolü olarak bu mecralarda şantaj ve izleme sayılarıyla gelir elde ettikleri, kolay para kazanmanın yolunu buldukları için satanizmi cazip gösteriyorlar.tespitlerinin yapıldığı söylendi.



Talepte Discord'un, çocuk istismarına, şiddete ve kamu düzeninin bozulmasına neden olan bir platform olduğu belirtildi.