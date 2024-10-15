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Discord açıldı mı, Discord erişim engeli ne zaman kalkacak?

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Discord açıldı mı, Discord erişim engeli ne zaman kalkacak?
BTK, Discord'a mahkeme tarafından verilen erişim engeli kararını uygulamaya koydu. BTK, Semih Çelik tarafından iki genç kızın öldürülmesi ve ardından bir dizi olayla gündeme gelen mesajlaşma platformu Discord'a erişim engeli kararı uygulandı. Discord erişim engeli ne zaman kalkacak?
Discord açıldı mı, Discord erişim engeli ne zaman kalkacak? 1 13

BTK, son zamanlarda meydana gelen adli olaylar ve sanal ortamlarda işlenen suçlar nedeniyle tartışmalı sosyal medya uygulaması Discord'a erişim engeli koymaya başladı.

Discord açıldı mı, Discord erişim engeli ne zaman kalkacak? 2 23

DISCORD NEDEN KAPANDI?

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 5 Ekim'de "HAHA" rumuzlu Discord yayın kanalı üzerinden özellikle yaşı küçük çocuklara yönelik zorbalık yaptığı, bazı üyelerin şantajla küçük çocukları kendi çıplak fotoğraflarını çekmeye zorlayıp, bu fotoğrafları grupta paylaştıkları ve bazı üyelerin ise küçük çocukları kendi çıplak fotoğraflarını çekmeye zorlayıp bu fotoğrafları paylaştıkları yönündeki sosyal medya paylaşımları üzerine soruşturmayı yürüttü.

Discord açıldı mı, Discord erişim engeli ne zaman kalkacak? 3 33

Yapılan araştırmalar, çocuğun Discord kanalında cinsel istismar, şantaj ve müstehcen içerik paylaştığını gösterdi.

Talepte, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığından gelen rapora atıfta bulunuldu ve soruşturma kapsamında şüphelilerin gözaltına alındığı belirtildi. Rapora göre, bu tür grupların, çocukların ve gençlerin cinsel kimliklerini şekillendirme süreçlerini manipüle ederek kimlik kargaşasını pekiştirebildiği ve topluma karşı bir başkaldırı sembolü olarak bu mecralarda şantaj ve izleme sayılarıyla gelir elde ettikleri, kolay para kazanmanın yolunu buldukları için satanizmi cazip gösteriyorlar.tespitlerinin yapıldığı söylendi.

Talepte Discord'un, çocuk istismarına, şiddete ve kamu düzeninin bozulmasına neden olan bir platform olduğu belirtildi.

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