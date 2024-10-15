29 Ekim resmi tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü?
Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'e az bir zaman kala, öğrenciler dahil olmak üzere birçok insan tarih ve tatil planlarını yapmaya başladı. 28 Ekim ve 29 Ekim'de okulların ve bazı kurumların tatil olup olmayacağı tartışılıyor. 28 Ekim yarım gün mü tatil mi? 29 Ekim tatili ne zaman?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı bu yıl 101. kez kutlanacak. 29 Ekim, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet yönetimini ilan etmesinin anısına kutlanır. Bu özel gün resmi bir tatildir.
28 EKİM YARIM GÜN MÜ?
Resmi Gazete, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı resmi tatil olarak ilan etti ve 28 Ekim günü öğleden sonra başlıyor.
Bayram, 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren sona erecektir.
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28 Ekim Pazartesi günü öğleden sonra kamu kurumları ve okullar tatil olacaktır. 28 Ekim 2024 tarihinden itibaren mesai yarım gün olacak.
28 Ekim Pazartesi bankalar, borsalar, PTT ve kargo yarım gün çalışacak.
29 EKİM’DE OKULLAR TATİL Mİ?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okullar için tatil olacak.
Bununla birlikte, bankalar ve diğer özel ve resmi kurumlar resmi tatillerde çalışacak.