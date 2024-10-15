29 Ekim resmi tatil olacak mı? 28 Ekim yarım gün mü? Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim'e az bir zaman kala, öğrenciler dahil olmak üzere birçok insan tarih ve tatil planlarını yapmaya başladı. 28 Ekim ve 29 Ekim'de okulların ve bazı kurumların tatil olup olmayacağı tartışılıyor. 28 Ekim yarım gün mü tatil mi? 29 Ekim tatili ne zaman?