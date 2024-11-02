2025 üniversite sınavı ne zaman? YKS başvuru ve oturum tarihleri belli mi?

Üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler, 2025 YKS sınav tarihinin ne zaman yapılacağını araştırıyor. Üniversiteye girmek için hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 2025 yılında Üniversite Sınavlarının oturum tarihlerini araştırıyor. Bu, gelecek yılın üniversite sınavları için başvuru ve oturum tarihleri hakkındaki güncel bilgiler...



YKS 2025 NE ZAMAN?



YKS'nin 2025 tarihine kadar ne zaman yapılacağı henüz belli değil.

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ÖSYM, bu yılki YKS oturumlarını 8-9 Haziran tarihlerinde düzenledi.



YKS'nin gelecek yılki oturum ve başvuru tarihlerinin, bu yılın Kasım ayında açıklanacak olan 2025 ÖSYM Sınav Takvimi ile netleşmesi bekleniyor.



YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

YKS için özel olarak herhangi bir başvuru merkezi yoktur. Belirlenen yerlere kendiniz başvurmalısınız. Başvuru sırasında fotoğrafınız çekilecektir. ÖSYM Aday İşlemleri web sitesinde fotoğrafınız varsa, bireysel olarak internet üzerinden başvurunuzu tamamlayabilirsiniz. Başvurunuzu yaptıktan sonra ücreti bankaya yatırmanız durumunda başvurunuz tamamlanmış olacaktır.