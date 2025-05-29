İbrahim Tatlıses vasiyetini açıklarken, O iki kişiye ateş püskürdü: Cenazeme dahi gelmesin!

MEZARIMA DAHİ GELMESİNLER

Kim olduklarını açıklamasa da, biri kadın biri erkek olmak üzere iki kişiyi işaret eden Tatlıses, "Onlara hakkımı helal etmeyeceğim. Ne mezarıma gelsinler, ne de adımı ansınlar. Beni kaybettiklerinde gözyaşı dökseler de umurumda değil. Hayatımda yerleri yok, olmayacak da. Mezarıma da gelmesinler, gün gelir ölür giderim. Sevenlerim onları görünce yuh çeksinler. Onlara af yok, af dileseler de af yok."sözleriyle tavrını net bir şekilde ortaya koydu.