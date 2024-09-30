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Ehliyette o şart tarih oldu! Sürücüler artık rahat edecek

Milyonlarca sürücü için önemli bir değişiklik resmen duyuruldu. Karayolları Trafik Kanunu önemli değişiklikler geçiriyor.

Ehliyette o şart tarih oldu! Sürücüler artık rahat edecek
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Milyonlarca sürücü için önemli bir değişiklik oldu. Karayolları Trafik Kanunu'nda önemli değişiklikler yapılacak. B sınıfı ehliyeti olan her sürücü için beklenen resmi duyuru geldi.

Bu yeni yasal düzenlemeler, İçişleri, Milli Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları tarafından hazırlandı ve B sınıfı ehliyet sahipleri için belirli şartları genişletiyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yeni bir dönemin başladığını ilan etti. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, trafikteki son yasal düzenlemeler hakkında önemli bilgiler verdi. Bu düzenleme, ehliyet sahipleri için bazı kısıtlamaları kaldırdı ve sürücüler için belgeleri otomatik olarak geçerli hale getirdi.

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B sınıfı ehliyet sahipleri artık "125 cc'ye kadar" motosiklet kullanabilecekler. Ayrıca, direksiyon eğitimini tamamlayan sürücülerin belgeleri otomatik olarak geçerli hale gelecek. Bu, onlara daha geniş araç seçeneklerine erişim sağlayacak.

B Sınıfı Ehliyeti Olanlar Yaşadı

Remzi Öztürk, B sınıfı ehliyet sahiplerine 125 cc'ye kadar motosiklet kullanma izni verecek yeni bir düzenlemenin yakında yürürlüğe gireceğini söyledi. Bununla birlikte, bu motosikletleri kullanmak için sürücülerin belirli bir eğitim alması gerektiğini vurguladı.

Harç Ödenmeyecek

Öztürk, B sınıfı sürücü belgesine sahip kişilerin harç ödemeden ve belgelerini yenilemeden 125 CC'ye kadar motosiklet sürebileceğini belirtti.

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