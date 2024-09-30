Bugün hava buz kesecek! Sağanak yağış başladı

Önümüzdeki haftaya ilişkin meteorolojik tahminlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklıkları yağış ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek" dedi.
ANKA'ya konuşan MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde yağışlı sisteme geçileceğini belirterek, yerel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunmasını söyledi:
Pazartesi günü ülkemiz serin ve yağışlı bir havaya sahip olacak. Pazartesi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor.
Salı günü, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun yağış bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Bartın ve Düzce bölgelerinde aşırı yağışlar bekleniyor. Özellikle Zonguldak ve Bartın hattında sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyoruz.