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Bugün hava buz kesecek! Sağanak yağış başladı

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Bugün hava buz kesecek! Sağanak yağış başladı
Yeni haftada sıcaklıklarda önemli bir düşüş beklenirken Ankara'da sıcaklıklar 15 dereceye düşecek. Ülke çapında yoğun sağanak etkili olacak. Hafta sonuna doğru hava bahara dönecek.
Bugün hava buz kesecek! Sağanak yağış başladı 1 14

Önümüzdeki haftaya ilişkin meteorolojik tahminlerde Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, "Hava sıcaklıkları yağış ile birlikte hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin altına düşecek" dedi.

Bugün hava buz kesecek! Sağanak yağış başladı 2 24

ANKA'ya konuşan MGM Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, ülke genelinde yağışlı sisteme geçileceğini belirterek, yerel kuvvetli yağışlara karşı dikkatli olunmasını söyledi:

Bugün hava buz kesecek! Sağanak yağış başladı 3 34

Pazartesi günü ülkemiz serin ve yağışlı bir havaya sahip olacak. Pazartesi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağışlar bekleniyor.

Bugün hava buz kesecek! Sağanak yağış başladı 4 44

Salı günü, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun yağış bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Bartın ve Düzce bölgelerinde aşırı yağışlar bekleniyor. Özellikle Zonguldak ve Bartın hattında sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyoruz.

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