Bugün hava buz kesecek! Sağanak yağış başladı

Salı günü, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yoğun yağış bekleniyor. Özellikle Zonguldak, Bartın ve Düzce bölgelerinde aşırı yağışlar bekleniyor. Özellikle Zonguldak ve Bartın hattında sel ve su baskınlarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olmalarını rica ediyoruz.