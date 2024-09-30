Serhat Akın'ı vurun talimatı Gürcistan'dan gelmiş! 250 bin lira için kurşunlamışlar

Cuma günü Beykoz'da bir program çıkışında Milli Takım ve Fenerbahçe oyuncusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişiyi gözaltına aldı.

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Mansur Yavaş'tan ilk açıklama geldi

O salgın can almaya devam ediyor! 500 kişi hayatını kaybetti

Ünlü ismin oğlu cinsiyet değiştirmişti! Çiçek Dilligil'den duygusal mesaj





Gürcistan'dan Saldırı Talimatı Geldi



Çalışmalar, Ozan D.'nin saldırı sırasında silahı kullanan kişi olduğunu ve Osman M.'nin kaçtığı motosikleti kullanan kişi olduğunu gösterdi.



Gürcistan'da yaşayan H.Ş.'nin saldırıya 250 bin lira karşılığında talimat verdiği iddia edildi.



Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürme de dahil olmak üzere on suç kaydının olduğu belirlendi.