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Serhat Akın'ı vurun talimatı Gürcistan'dan gelmiş! 250 bin lira için kurşunlamışlar

Beykoz'daki bir programdan ayrılırken Ferenbahçeli Serhat Akın, 250 bin lira için silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya ise Gürcistan'da bulunan H.Ş. talimat verdi. Olayla ilgili olarak 5 kişi gözaltına alındı.

Serhat Akın'ı vurun talimatı Gürcistan'dan gelmiş! 250 bin lira için kurşunlamışlar
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Cuma günü Beykoz'da bir program çıkışında Milli Takım ve Fenerbahçe oyuncusu Serhat Akın silahlı saldırıya uğradı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Gürcistan'dan Saldırı Talimatı Geldi

Çalışmalar, Ozan D.'nin saldırı sırasında silahı kullanan kişi olduğunu ve Osman M.'nin kaçtığı motosikleti kullanan kişi olduğunu gösterdi.

Gürcistan'da yaşayan H.Ş.'nin saldırıya 250 bin lira karşılığında talimat verdiği iddia edildi.

Talimatı verdiği iddia edilen H.Ş.'nin kasten öldürme de dahil olmak üzere on suç kaydının olduğu belirlendi.

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