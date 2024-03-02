GTA 6 bekleyenlere şok: Çok üzüleceksiniz

Birkaç gün önce ortaya çıkan bir habere göre Rockstar Games, uzaktan çalışma sisteminden ayrılıyor. Bu durum GTA 6'yı etkiler mi?

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GTA 6 bekleyenlere şok: Çok üzüleceksiniz

Rockstar Games, GTA 6'yı geliştirirken büyük bir değişiklik yapıyor. Uzaktan çalışmaya son verme kararı alan şirket, çalışanlarını nisan ayından itibaren ofise çağırmaya başladı. GTA 6'nın geliştirme sürecine bu kararın nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu.

COVID-19 pandemisi nedeniyle birçok işletme uzaktan çalışmaya geçti. Bununla birlikte, Rockstar Games, ofiste çalışan bir personel sistemine geri dönmeye karar verdi. Çalışanlara, Yayıncılık Başkanı Jenn Kolbe tarafından gönderilen bir e-postada, nisan ayından itibaren yüz yüze çalışmaya geçileceğini bildirdi. Kolbe, bu kararın güvenlik ve verimliliği artırmak için alındığını söyledi.

GTA 6'nın geliştirilmesine katkıda bulunması muhtemeldir. Çalışanların ofise geri dönmesiyle birlikte yeni çalışma düzenine ve ortamına alışma süreci hızlanacak. Zaman, bu değişikliğin oyunun kalitesine ve çıkış tarihine nasıl yansıyacağını gösterecek.

GTA 6 oldukça iddialı. Lucia ve Jason, oyunun ana karakterleri olacak. Bu ikilinin ilişkisi hikayeyi şekillendirecek. Oyun, Vice City'yi içeren büyük bir haritaya sahip olacak. Daha gerçekçi grafikler, sürüş dinamikleri ve yapay zeka ile GTA 5 haritasından 2.5 kat daha büyük olan yapım, yeni nesil konsolların gücünden yararlanacak. GTA 6 için büyük beklentiler var çünkü Rockstar Games detaylara önem veriyor.

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