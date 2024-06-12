Ehliyeti olan işe girecek! Dolgun maaşla şoför alımı olacak

Antalya'nın ünlü turizm merkezi Kaş'ta faaliyet gösteren Kaş Likya Turizm İnşaat Gıda Temizlik Taşımacılık Madencilik ve Ticaret Ltd. Şti., personel ihtiyacını karşılamak için 39 kişiyi işe almayı planlıyor.

Şirket, 30 işçi ve 9 kamyon şoförüne ihtiyaç duyuyor. İş için gerekli deneyime ihtiyaç yoktur, ancak şoför olarak çalışmak isteyen adayların SRC ve psikoteknik sertifikası ile C ve E sınıfı ehliyete sahip olmaları gerekir. Başvuru yapacak adayların ilçe sınırları içinde ikamet etmesi ve kamu haklarından mahrum edilmemiş olmaları gerekir.

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Başvuru prosedürü ve iletişim bilgileri

Ehliyeti olanlar dikkat! Yüksek maaşla çalışacak şoför pozisyonları için başvurular açıldı. 10 Haziran 2024'e kadar başvurular alınabilir. Başvuru sahipleri başvurularını şahsen ya da e-posta yoluyla şirket adresine gönderebilirler.

Kaş Likya Turizm, iş arayanlara önemli fırsatlar sunmaktadır. Şirket, özellikle yaz aylarında artan turist hareketliliği nedeniyle acil personel ihtiyacını artırıyor. Bu, bölgede iş arayanlara daha fazla para kazanma fırsatları sunar.