Sıcak havalar geri geliyor! En düşük 42 derece olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin doğusunda özellikle sıcak hava dalgası etkileyecek. Sıcaklıklar 7 ila 8 derece artacaktır.

NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, Çarşamba günü Doğu Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güney Anadolu bölgelerinde hava sıcaklığının 7 ila 8 derece artacağını söyledi. Akdeniz de etkilenecek. Çarşamba, gölgede 42 dereceye kadar yükselen en sıcak gün olacak. Sıcak çarpması olasılığı yüksektir. Sıcaklıkların yüksek olması nedeniyle, yeşil alanlarda ve çalıların olduğu yerlerde yangınlara karşı dikkatli olun.

İstanbul'da geceleri hava serin, poyraz orta hızda, sıcaklık 33 dereceye çıkıyor. Gölgede Ankara 36 dereceye yükselecek. Karayelden nemli ve daha hafif bir rüzgar İzmir'de esmeye başladı. Hava 36 ila 37 derece sıcaklıkta ve çok sıcak. Bursa'da hava açık 35 derece. Antalya'da hava çok nemli ve 40 derece.

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Marmara'da sıcaklıklar yüksek olsa da bağıl nem düşüktür. Poyraz gündüz orta kuvvetteyken gece hafifliyor. Çanakkale ve Edirne 37, Balıkesir 38, Sakarya 36, Kocaeli 35 dereceye yükseliyor.

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Salı ve Çarşamba, İç Anadolu'da yazın en sıcak günleri olacak. Sıcaklıklar Salı'da 36-37 dereceye, Çarşamba'da Sivas, Kayseri, Yozgat ve Çankırı'da 38-40 dereceye ulaşacak. Sıcaktan özellikle yaşlılar, kalp hastaları ve tansiyon hastaları korunmalıdır.

Ege'de sıcak çarpması riski yüksek. Hava daha nemli ve bunaltıcı olmaya başladı ve rüzgarlar denizden havaya nem taşıyacak.