Köpeklerin saldırdığı adam vefat etti! Bölge sakinleri isyan etti

İstanbul Fatih'te sokak köpekleri 40 yaşındaki zihinsel engelli bir kişiyi öldürdü. Bölge halkı yaşanan bu olay sonrasında daha önce de bu tarz şeylerin olduğunu anlattı.

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Köpeklerin saldırdığı adam vefat etti! Bölge sakinleri isyan etti

Sümbül Efendi Mahallesi'nde Ayhan Özçelik (40), boş arazide yürürken birkaç sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Özçelik'i gören belediye personeli, polisi ve sağlık ekiplerini bilgilendirdi.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen, boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Özçelik kurtarılamadı. Hastanede yapılan işlemlerden sonra Özçelik, Bahçelievler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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Ayhan Özçelik'in ağabeyi Burhan Özçelik, üzücü olayın ardından polise verdiği ifadede, kardeşinin zihinsel engelli olduğunu ve Silivrikapı Mahallesi'nde ikamet eden kız kardeşini sık sık ziyaret ettiğini söyledi.

Ağabey Özçelik, kardeşinin dün saat 5-6 civarında Silivrikapı'ya gittiğini belirterek, muhtemelen eve dönerken olayın meydana geldiğini söyledi. Kız kardeşlerim ve diğer yakınlarımız orada. Büyük olasılıkla akşam orada kalacaktır. Bazen akli dengesi bozulur. Geçerken beş ila altı köpeğin saldırısına uğradı. Kafası ve boğazı parçalanmaya başlıyor. Vücudunda elbise bile yoktu." dedi.

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