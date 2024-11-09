Ehliyet ve pasaport yenilemek isteyen acele etsin! Zam öncesi büyük kuyruk oluştu

Pasaport ve ehliyet harçları ile araç muayene ücretleri önümüzdeki yıl yüzde 44 oranında artacak. Devlet tarafından belirlenen harçlar ve sürücü kursu ücretleri de artacak. Türkiye Gazetesi, bu nedenle ehliyet almak veya yenilemek isteyenler ve pasaport almak isteyenler, zamlı tarife öncesi işlemleri tamamlamak için başvuru yapıyor.



Sürücü kursları, muayene istasyonları ve nüfus müdürlüklerinde yoğunluk arttı ve araç muayenesi yapmamış kişiler de erken randevu almaya başladı. Bu nedenle, sürücü kursları, muayene istasyonları ve nüfus müdürlükleri arasında yoğunluk arttı.

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SON BİR AYDA BAŞVURU SAYISI İKİYE KATLANDI

Ehliyet kurslarına olan yoğun talep nedeniyle sürücü kursları da hareketli. Ankara'da sürücü kursu veren Harun Yılmaz, son bir ayda başvuruların yaklaşık iki kat arttığını belirtti.

Yılmaz, "En geç aralığın ikinci haftasına kadar başvuru yapılması gerektiğini" belirtti. Ehliyet alımı belirli bir sürede gerçekleşir.

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EHLİYET İÇİN SON TARİH 31 ARALIK

2025 yılında eski ehliyetlerin geçerliliğini kaybetmesi nedeniyle milyonlarca sürücü ehliyetlerini yenileyecek. 31 Aralık 2024 tarihine kadar başvuru yapanlar 15 TL yenileme ücreti ödeyecektir. Bununla birlikte, bu tarihe kadar başvuru yapmayan sürücüler için yenileme ücreti 5 bin liranın üzerinde olacak.