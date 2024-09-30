Ehliyet alacaklar hemen sürücü kursuna gitsin! Ehliyet fiyatları ateş pahası olacak

Ehliyet almak isteyen sürücü adayları ve yenilemek isteyen kişiler için ödenen ehliyet harçlarına yeni yılda önemli bir zam bekleniyor. Vergi Uzmanı Dr. Ozan Bingöl'e göre, yeniden değerleme oranının 2024 yılında yaklaşık %45'e ulaşabileceği tahmin ediliyor.

Cumhurbaşkanı yeniden değerleme oranında yetkisini kullanmazsa, ehliyet harç ücretleri 2025 yılında yüzde 45 oranında zamlanacak. Bunun bir sonucu olarak, B sınıfı harç ücreti 5 bin 720 lirayı aşacaktır.

Eylül ve Ekim ayı enflasyonları "sıfır" bile gelse, YDO yüzde 43 oranını aşacak. Gelecek iki ay boyunca Yİ-ÜFE ortalama %3 artacaktır. Bu durumda, 2024 yılında yeniden değerleme oranı yüzde kırk beş olacak.

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Ehliyet fiyatları ne kadar olacak?

B sınıfı ehliyet harcı:

2024 Tutarı: 3.945,40 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 5.720,80 TL

A, A1, A2 (engelli "A" sertifikaları dahil) ehliyet harcı:

2024 Tutarı: 1.308,40 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 1.896 TL

B1, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, G, M ehliyet harcı:

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2024 Tutarı: 6.583, 50 TL

2025 YDO ile Artırılmış Tutar: 9.545 TL