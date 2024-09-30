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Sararan kalorifer peteklerini beyazlatın! Ustaların yaptığı bu yöntemi sizde yapabilirsiniz

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Sararan kalorifer peteklerini beyazlatın! Ustaların yaptığı bu yöntemi sizde yapabilirsiniz
Sararmış kalorifer peteklerini bu yöntemle temizleyebilirsiniz. Herkesin evde yapabileceği bu yöntem ile dakikalar içinde petekleri beyazlatın.
Sararan kalorifer peteklerini beyazlatın! Ustaların yaptığı bu yöntemi sizde yapabilirsiniz 1 14

Evlerimizin ısınmasında kalorifer petekleri çok önemlidir. Bununla birlikte, bu peteklerin zamanla sararması, hem estetik açıdan çekici bir görüntü oluşturmaz hem de evin atmosferini bozabilir. Sararmış kalorifer petekleri sıkıcı bir görünüme neden olur ve aynı zamanda temizlik ve bakım gerektirir. Neyse ki, bu sorunu çözmek çok basit.

Sararan kalorifer peteklerini beyazlatın! Ustaların yaptığı bu yöntemi sizde yapabilirsiniz 2 24

Kalorifer petekleri zamanla sararabilir ve bu malzemeleri evde kullanarak beyazlatabilirsiniz. Bununla birlikte, evde bulunan şeylerle sararmış kalorifer peteklerini beyazlatmanın doğal bir yolunu deneyebilirsiniz.

Sararan kalorifer peteklerini beyazlatın! Ustaların yaptığı bu yöntemi sizde yapabilirsiniz 3 34

Sararmış kalorifer peteklerini beyazlatmak için karbonat ve beyaz sirke gerekir.

2 yemek kaşığı karbonat ile bir su bardağı beyaz sirkeyi karıştırın.

Sararmış bölgelere karışımı sürün ve bir süre bekleyin. Ardından yüzeyi temiz bir bezle silin. Bu yöntem, kalorifer peteklerinizin eski beyazlığına geri dönmesini sağlayacaktır.

Sararan kalorifer peteklerini beyazlatın! Ustaların yaptığı bu yöntemi sizde yapabilirsiniz 4 44

BULAŞIK DETERJANI VE TUZ

Soğumasını bekledikten sonra peteği kapatın.

Bir kaba bulaşık deterjanından biraz alın ve tuz ekleyin.

Karışımı sararmış bölgelere uygulayın, nazikçe ovun ve temizleyin.

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