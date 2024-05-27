Eğitim yeni müfredat onaylandı: Bakan Tekin’den yetki geldi

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan yeni eğitim modeli resmileşti. Müfredat ile ilgili Milli Eğitim bakanı Yusuf Tekin’den onay geldi. “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” için Alim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının onaylandı.

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Eğitim yeni müfredat onaylandı: Bakan Tekin’den yetki geldi

Bakan Tekin ve Milli Eğitim Bakanlığı, yeni müfredat için çalışmaları artık resmiyet kazandı. Belli bir dönem üzerinde yapılan çalışmaların ardından Bakan Yusuf Tekin, Alim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının tarafından onay aldı.

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MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla onaylanan yeni müfredat hakkında yazılı açıklama geldi. Bakanlık,

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce 9 dersin öğretim programı ile ortak metni, Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 10 dersin öğretim programı, Din Öğretimi Genel Müdürlüğünce 7 dersin öğretim programı, 26 Nisan'da kamuoyunun görüş ve önerisine sunuldu. 10 Mayıs'a kadar askıda kalan taslağa bu sürede 67 bin 284 görüş ve öneri iletildi.”

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GELECEK SENE UYGULANACAK

Yeni müfredat, ilk eğitim öğretim yılında uygulanacak. 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında yeni müfredat uygulanacak. Müfredat; okul öncesi, ilkokul 1. sınıf, ortaokul 5. sınıf ve lise 9. sınıftan başlayacak. Diğer yandan veliler yeni müfredat hakkında tüm bilgiyi, "https://mufredat.meb.gov.tr" üzerinden erişebilecek.

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