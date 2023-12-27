Ece Taşer sosyal medyanın dilinde! Ece Taşer kimdir?

Sosyal medya fenomeni Ece Taşer gündemde! Paylaştığı içeriklerle dikkat çeken Ece Taşer, son paylaştığı videoyla tartışmaların odak noktası oldu. Kocası ile çektiği "Neden 'hanımcı' biriyle evlendim" adlı video, çok konuşulan fenomen olmasına rağmen olumsuz yorumlar aldı. Eşi olmadan tatile giden ünlü isme bazı kişiler adeta ateş püskürdü. Aynı zamanda HPV aşısı iddiaları da ortaya çıktı. Taşer, yaptığı açıklamada eleştirileri sert bir şekilde yanıtladı. Bu da fenomenin hesabını kapattığını gösteriyor.

Her geçen gün sosyal medyada yeni bir isim gündeme geliyor. Ece Taşer, bu kez de sosyal medyada ilgiyle izlenen videolarıyla gündem oldu. 6 yıldır eşiyle mutlu bir evlilik yaşayan Taşer, son olarak kocasıyla çektiği "Neden 'hanımcı' biriyle evlendim" adlı videonun ardından çok konuşulmuştu. Taşer, eşi olmadan tatile gittiğini söyleyince çok eleştirildi.

HPV Aşısı Oldu Mu?

Sosyal medya fenomeni Ece Taşer, son paylaştığı bir videoyla gündeme oturdu. Kocası olmadan arkadaşlarıyla tatile giden fenomen, sosyal medyada çok sayıda olumsuz yorum aldı.

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Fenomen, arkadaşlarıyla Avrupa turuna ve iki kez Fas tatiline gittiğini söyledi.Taşer, yanında kocası olmadan tatile gittiği için eşine işi nedeniyle izin verilmediğini belirtti.

Ünlü fenomen hakkında HPV aşısı da konuşuldu. Tatilden döndükten sonra fenomenin HPV aşı videosu yayınlaması, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından çeşitli yönlere çekildi. Taşer'in eşini aldatmış olabileceği iddiaları da var.