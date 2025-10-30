Dünyaya gözdağı verdi: Şi ile bir araya gelen Trump'dan savaş Bakanlığı'na nükleer talimatı

Dünyaya gözdağı verdi! ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde bir araya geldi.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde bir araya geldi. Zirve 1 saat 40 dakika sürdü. Zirve öncesi açıklama yapan Trump, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullandı.

Dünyanın merakla beklediği görüşme gerçekleşti. ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Güney Kore’nin Busan kentinde bir araya geldi. Zirve 1 saat 40 dakika sürdü.

Merakla beklenen zirve ABD Başkanı Trump'ın bu yılın başında yeniden iktidara gelmesinin ardından iki liderin ilk yüz yüze buluşması oldu. Görüşmenin ardından ABD Başkanı, ortak bir açıklama yapmadan özel uçağına bindi.

TRUMP'TAN NÜKLEER TALİMATI

Trump, görüşme öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Diğer ülkelerin test programları nedeniyle Savunma Bakanlığı'na nükleer silahlarımızı test etmeye başlaması talimatını verdim. Bu süreç hemen başlayacak." ifadelerini kullandı.

ABD'nin diğer ülkelerden daha fazla nükleer silaha sahip olduğuna dikkat çeken Trump, bunun kendisinin ilk döneminde gerçekleştirildiğini belirtti.

Haberin Devamı

ABD'nin Rusya ve Çin'in silahlanma yarışında arayı kapattığı konusunda uyarıda bulunan Trump, ''Nükleerin muazzam yıkıcı gücü nedeniyle bunu elde etmekten nefret ettim ama başka seçeneğim yoktu. Rusya ikinci, Çin ise uzak bir üçüncü sırada ancak 5 yıl içinde eşitlenecekler." dedi.

Çin lideri, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Şİ: ÇİN'İN KALKINMASI, ABD'NİN VİZYONU İLE ÇELİŞMİYOR

Çin ve ABD'nin dost ve ortak olması gerektiğini, bunun tarihin öğrettiği bir ders ve gerçekliğin bir gereği olduğunu belirten Şi "Çin'in kalkınması, ABD'nin 'Amerika'yı yeniden büyük yapma' vizyonuyla çelişmiyor. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında zaman zaman sürtüşmelerin olması normal. İki ülke lideri, ilişkileri doğru rotada ilerlemesine rehberlik etmesi gerekiyor.'' dedi.

Çin-ABD ilişkilerinin sağlam bir temelde yürütmek ve her iki ülkenin kalkınmasına uygun bir atmosfer yaratmak için Trump ile birlikte çalışmaya hazır olduğunu belirten Çin lideri Şi, "Çin ve ABD, iki ülkenin ve dünyanın yararına somut ve güzel işler yapmak için birlikte çalışabilir." ifadesini kullandı.

TRUMP: UZUN VADEDE FANTASTİK İLİŞKİLER KURACAĞIZ

"Uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum" diyen ABD Başkanı Donald Trump da Çin lideri ile halihazırda pek çok konuda uzlaştıklarını, bu görüşmede de daha fazla konuda uzlaşmayı umduklarını belirtti.

ABD Başkanı, "Devlet Başkanı Şi, büyük bir ülkenin büyük lideri, uzun vadede fantastik bir ilişki kuracağımıza inanıyorum." diye konuştu.

TARİFE SAVAŞLARI UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYOR

Bilindiği üzere ABD ile Çin arasındaki ilişkiler, son aylarda bir tarafta Washington yönetiminin tarife artışları ve teknoloji alanındaki kısıtlamaları ile diğer tarafta Çin'in küresel tedarikin büyük bölümünü karşıladığı nadir toprak elementlerinin kontrolüne yönelik attığı adımlarla genişleyen bir dizi anlaşmazlıkta düğümlenmiş durumda.

Trump ve Şi'nin buluşmasında anlaşmazlık konularında nasıl bir mutabakata varılacağı, dünyanın en büyük ekonomilerine sahip iki ülkesi arası ilişkilerin yönünün belirlenmesi açısından kritik önem taşıyor.

İBB soruşturmasında flaş gelişmeler: O isimler yeniden tutuklandı!

Türkiye'nin gündemine oturmuştu: Hakem Zorbay Küçük'den adliye çıkışı ilk açıklama!

Son dakika... 1 milyon emekliye kötü haber: Maaşlarından kesinti yapılacak!