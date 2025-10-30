İBB soruşturmasında flaş gelişmeler: O isimler yeniden tutuklandı!

İBB soruşturmasında flaş gelişmeler: O isim yeniden tutuklandı!

İBB soruşturmasında flaş gelişmeler: İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren o isim yeniden tutuklandı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren iş insanı Adem Soytekin, beyanlarında çelişki olduğu gerekçesiyle yeniden tutuklandı.

Ayrıca soruşturması kapsamında, "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

ADEM SOYTEKİN HAKKINDA FLAŞ GELİŞME

Soruşturmada, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında tahliye edilen Adem Soytekin’in yeniden tutuklanması için savcılığın sulh ceza hakimliğine gönderdiği yazıda, şüphelinin ifadelerinden sonraki emniyet araştırmalarında, bazı beyanlarının gerçeğe aykırı olduğu somut delillerle tespit edildiği belirtildi.

Yazıda, Soytekin'in ifadelerinde kendisini ve eylemlerdeki rolünü dosyadan ari tutarak anlattığı, her ne kadar bazı bilgi ve belgeleri savcılığa sunarak soruşturma dosyasına katkı sağlamışsa da bazı beyan ve belgelerinin tutarsızlık içerdiği kaydedildi.

Soytekin'in "kendisini örgütten soyutlama gayreti içerisinde bulunduğu, eylemlerden ve eylemlerdeki rüşvetin teminine aracılık ettiği suçlamalarını kendisinin haberi yokmuş gibi anlattığı, kendisine suça ve eylemlere konu birtakım dairelerin devredileceğinin söylenmesi üzerine devralmış gibi göstermeye çalıştığı" ifade edilen yazıda, suç gelirlerini ve mal varlığı kaynağını gizleme içerisinde bulunduğu, bu nedenle şüphelinin etkin pişmanlık müessesesine yarar nitelikte samimi beyanlarda bulunmadığı aktarıldı.

Yazıda, Soytekin'in bu gerekçelerle tutuklanmasına karar verilmesi talep edildi.

Sulh ceza hakimliği şüphelinin tutuklanmasını kararlaştırdı.

SOYTEKİN 3 KEZ ETKİN PİŞMANLIK İFADESİ VERMİŞTİ

Savcılığın, sulh ceza hakimliğine Soytekin'in tahliye edilmesine ilişkin talep yazısında, şüphelinin 17-26 Haziran ile 2 Temmuz'da üzerine atılı suçlamalar ve örgütün çalışma şekliyle ilgili ayrıntılı, samimi beyanlarda bulunduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak, ifadesinin alındığı aktarılmıştı.

Yazıda, Soytekin'in beyan içerikleri dikkate alındığında ifadelerinin tutarlı olduğu, olayların kişi, zaman ve mekan unsurları bakımından somutlaştırıldığı belirtilmişti.

Soytekin'in sabit ikametgah sahibi olduğu, soruşturmanın geldiği aşama ve mevcut delil durumu itibarıyla tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz bulunduğu kanaatine varıldığı ifade edilen yazıda, şüphelinin adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmesi talep edilmişti.

Sulh ceza hakimliği, şüpheli Soytekin'in "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol şartıyla tahliyesine hükmetmişti.

4 İSİM HAKKINDA DAHA GÖZALTI KARARI

"İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturmada 4 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "İstanbul Senin" uygulaması üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığı iddiasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, "İBB Hanem" alt uygulamasında, 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenip, program dışına sızdırılması iddiasıyla ilgili ifadelerde adı geçen, örgüt yöneticileriyle ilişkisi belirlenen, verilerin işlenmesi ile yurt dışına gönderilmesinde dahli bulunduğu anlaşılan 4 zanlı daha tespit edildi.

Şüphelilerden ikisinin İBB Akıllı Şehircilik Daire Başkanlığında, diğer zanlıların ise İletişim Koordinasyon Merkezi'nde görevli olduğu anlaşıldı.

Savcılık tarafından şüpheliler hakkında "kişisel verileri hukuka aykırı olarak yayma" ve "suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildi. Şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

BAŞSAVCILIĞIN İLK AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ekrem İmamoğlu'nun elebaşı olduğu iddia edilen çıkar amaçlı suç örgütünün faaliyet ve eylemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, söz konusu uygulama üzerinden 4,7 milyon kullanıcının kişisel verileri ile konum bilgilerinin iki ülkeye sızdırıldığının, bu kullanıcıların kişisel verileri ile konum bilgilerinin "darkweb"te satışa çıkarıldığının, aynı uygulamada yer alan "İBB Hanem" isimli alt uygulamada 11 milyon vatandaşın sandık verilerinin işlenerek, program dışına sızdırıldığının belirlendiği kaydedilmişti.

Söz konusu tespitlerle ilgili olarak programlarda yönetici olan, İBB iştiraki şirketlerin de arasında olduğu 6 şirkette yöneticilik yapan, adı geçen örgüt yöneticileriyle ilişkisi tespit edilen 13 şüpheli ile firari örgüt yöneticisi Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketlerine naylon fatura kesme eylemlerine iştirak ettikleri anlaşılan 2 şüphelinin de aralarında olduğu toplam 15 şüpheli hakkında, "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek", "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" ve "Ekrem İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne üye olmak" suçlarından gözaltı kararı verildiği aktarılan açıklamada zanlıların tamamının yakalandığı belirtilmişti.

Bu kapsamda gözaltına alınan 15 şüpheliden 6'sı tutuklanmıştı. Hakimlik 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulamıştı.

