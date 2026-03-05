İran'dan 'Türkiye' hava sahalarına atılan füze hakkında flaş açıklama!

İran Silahlı Kuvvetleri, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğunu ve Türkiye topraklarına yönelik herhangi bir füze atışı yapılmadığını duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, devlet medyası aracılığıyla yaptığı açıklamada, Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduklarını ve Türk topraklarına herhangi bir füze fırlatmadıklarını bildirdi.

Tahran yönetimi, bölgedeki askeri hareketliliğin Türkiye'yi hedef almadığını kaydetti.

HATAY'A DÜŞMÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmatın etkisiz hale getirildiğini duyurarak, "İran'dan ateşlenip Irak ve Suriye hava sahasını geçtikten sonra Türk hava sahasına yöneldiği tespit edilen bir balistik mühimmat, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından zamanında angaje edilerek etkisiz hale getirilmiştir. Hatay ili Dörtyol ilçesinde düşen mühimmat parçasının, söz konusu tehdidin havada imha edilmesi sonrasında önleme yapan hava savunma mühimmatına ait olduğu tespit edilmiştir. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir" açıklamasını yapmıştı.

Altın fiyatlarında dengesizlik sürüyor! Bugün 1 gram altın, çeyrek altın, ONS altın ve ata altın ne kadar oldu, kaç lira?

Siyonist canilerin savaş tuzağı: 5 Mart 2026 Perşembe güncel gazete manşetleri

Meteoroloji o bölgeleri uyardı: Sağanak yağış etkili olacak! Bugün hava nasıl, Perşembe günü hava nasıl olacak?