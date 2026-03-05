Son dakika... İran'dan ateşlenen İHA Azerbaycan'a düştü!

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Bölgesi'ndeki havalimanı yakınına İran'dan ateşlenen İHA düştü. Söz konusu Nahçıvan Uluslararası Havaalanı, İran sınırına yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunuyor.

ABD-İsrail'in saldırılar ve İran'ın misillemeleri devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ortadoğu ve ötesinde yoğunlaşan şiddetin önemli bir nüfus hareketliliğine yol açtığını belirtiyor.

ABD-İsrail'in saldırılar ve İran'ın misillemeleri 6. gününde devam ediyor. Ajans, saldırılardan sonraki ilk iki günde yaklaşık 100.000 kişinin Tahran'ı terk ettiğini söyledi. İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batı sınırlarından girmeyi amaçlayan ayrılıkçı grupların karakollarının vurulduğunu ve ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

