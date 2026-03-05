İran'dan ateşlenen İHA Azerbaycan'a düştü!

  1. Anasayfa
Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Bölgesi'ndeki havalimanı yakınına İran'dan ateşlenen İHA düştü.

Son dakika haberi... Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Bölgesi'ndeki havalimanı yakınına İran'dan ateşlenen İHA düştü. Söz konusu Nahçıvan Uluslararası Havaalanı, İran sınırına yaklaşık 10 km uzaklıkta bulunuyor.

ABD-İsrail'in saldırılar ve İran'ın misillemeleri devam ediyor. Birleşmiş Milletler Mülteci Yüksek Komiserliği (UNHCR), Ortadoğu ve ötesinde yoğunlaşan şiddetin önemli bir nüfus hareketliliğine yol açtığını belirtiyor.

ABD-İsrail'in saldırılar ve İran'ın misillemeleri 6. gününde devam ediyor. Ajans, saldırılardan sonraki ilk iki günde yaklaşık 100.000 kişinin Tahran'ı terk ettiğini söyledi. İran İstihbarat Bakanlığı, ülkenin batı sınırlarından girmeyi amaçlayan ayrılıkçı grupların karakollarının vurulduğunu ve ağır kayıplar verdiğini açıkladı.

Dünya Ressamlar Günü'nde ‘Pigment 959’ sergisi sanatseverlerle buluştuDünya Ressamlar Günü'nde ‘Pigment 959’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Bakan Şimşek'ten petrol zammı açıklaması: Eşel mobil ile şokun etkisini azaltacağızBakan Şimşek'ten petrol zammı açıklaması: Eşel mobil ile şokun etkisini azaltacağız

Dünya bu çirkin kumarı konuşuyor: ABD'den Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis!Dünya bu çirkin kumarı konuşuyor: ABD'den Hamaney'in ölümüne milyon dolarlık bahis!

