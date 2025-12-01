Dünya 'KIZILELMA'yı şaşkınlıkla izledi: Hava-hava füzesiyle bir hava hedefi başarıyla vuruldu!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın, başarılı görüntülerine bir yenisini daha ekledi...

Bayraktar KIZILELMA Gökvatan'a imzasını attı! Selçuk Bayraktar o anlara ilişkin yeni görüntüyü paylaştı

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın, dünyada bir ilki gerçekleştirerek görüş ötesi hava-hava füzesiyle bir hava hedefini başarıyla vurduğu anların yeni görüntülerini paylaştı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk havacılık tarihi için önemli bir başarıyı duyurdu.

Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın test sürecindeki kritik bir aşamayı daha tamamladığını açıkladı.

