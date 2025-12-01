  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. Dünya 'KIZILELMA'yı şaşkınlıkla izledi: Hava-hava füzesiyle bir hava hedefi başarıyla vuruldu!

Dünya 'KIZILELMA'yı şaşkınlıkla izledi: Hava-hava füzesiyle bir hava hedefi başarıyla vuruldu!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın, başarılı görüntülerine bir yenisini daha ekledi...

Dünya 'KIZILELMA'yı şaşkınlıkla izledi: Hava-hava füzesiyle bir hava hedefi başarıyla vuruldu!
Yayınlanma:

Dünya 'KIZILELMA'yı şaşkınlıkla izledi: Hava-hava füzesiyle bir hava hedefi başarıyla vuruldu!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın, başarılı görüntülerine bir yenisini daha ekledi...

screenshot-3.jpg

Bayraktar KIZILELMA Gökvatan'a imzasını attı! Selçuk Bayraktar o anlara ilişkin yeni görüntüyü paylaştı

Dünya 'KIZILELMA'yı şaşkınlıkla izledi: Hava-hava füzesiyle bir hava hedefi başarıyla vuruldu!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın, dünyada bir ilki gerçekleştirerek görüş ötesi hava-hava füzesiyle bir hava hedefini başarıyla vurduğu anların yeni görüntülerini paylaştı.

Dünya 'KIZILELMA'yı şaşkınlıkla izledi: Hava-hava füzesiyle bir hava hedefi başarıyla vuruldu!

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türk havacılık tarihi için önemli bir başarıyı duyurdu.

Dünya 'KIZILELMA'yı şaşkınlıkla izledi: Hava-hava füzesiyle bir hava hedefi başarıyla vuruldu!

Bayraktar, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar KIZILELMA'nın test sürecindeki kritik bir aşamayı daha tamamladığını açıkladı.

Birde sahte kimlikle 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş: 2 cinayet ve dolandırıcılık suçlarından aranan sosyal medya fenomen yakalandı!Birde sahte kimlikle 7 kitap yazıp imza günleri düzenlemiş: 2 cinayet ve dolandırıcılık suçlarından aranan sosyal medya fenomen yakalandı!

Bakan Yerlikaya'dan dikkat çeken duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim olduBakan Yerlikaya'dan dikkat çeken duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim oldu

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
Bakan Yerlikaya'dan dikkat çeken duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim oldu
Bakan Yerlikaya'dan dikkat çeken duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim oldu
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldürmüştü: O doktor, cezaevinde kendini astı!
Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldürmüştü: O doktor, cezaevinde kendini astı!
Mehmet Şimşek'ten önemli açıklama: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü!
Mehmet Şimşek'ten önemli açıklama: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü!
CHP sokak köpeklerine yönelik yasayı iptal başvurusunda bulunmuştu: AYM'den karar çıktı!
CHP sokak köpeklerine yönelik yasayı iptal başvurusunda bulunmuştu: AYM'den karar çıktı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Demokrasinin duraklatılmasına eyvallah demedik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Demokrasinin duraklatılmasına eyvallah demedik!
İmralı ziyaretinde neler yaşandığı ortaya çıktı: Öcalan üye vermeyen CHP için bakın ne dedi?
İmralı ziyaretinde neler yaşandığı ortaya çıktı: Öcalan üye vermeyen CHP için bakın ne dedi?
Bakan Yerlikaya'dan son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi!
Bakan Yerlikaya'dan son dakika haberi: Kırmızı bültenle aranan 8 suçlu Türkiye'ye getirildi!