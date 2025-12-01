Bakan Yerlikaya'dan dikkat çeken duyurdu: 2025 yılında 103 terör örgütü mensubu teslim oldu

Bakan Yerlikaya, "2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur." dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı 2025 yılı değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Jandarmanın 186 yıllık köklü geçmişiyle Türkiye'nin güvenlik standardını sürekli yükselttiğini ifade eden Yerlikaya, 216 bin personeliyle 728 bin kilometrekarelik alanda görev yapan teşkilatın 17 milyondan fazla vatandaşın güvenliğini sağladığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın jandarmaya ilişkin sözlerini hatırlatan Yerlikaya, "Jandarmamız, yüksek görev bilinci ve kahramanlığıyla milletimizi gururlandırmaktadır." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya'nın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

Terörsüz Türkiye için çalışıyoruz. Örgüt mensupları ikna yoluyla gelip teslim oluyor. 2025 yılında 10’u Diyarbakır annelerinin çocukları olmak üzere, toplam 103 terör örgütü mensubu ikna yoluyla yurt dışından gelerek teslim olmuştur.

Kırsaldaki arama ve tarama faaliyetlerimize kesintisiz devam ediyoruz. 2025 yılında, terörle mücadele kapsamında, 14’ü büyük, 77’si orta çaplı olmak üzere toplam 91 arazi taraması gerçekleştirdik. 306 mağara ve sığınak imha edilmiş, 3 bin 442 kilogram patlayıcı madde, 403 silah ve bu silahlara ait 45 bin 465 mühimmat ele geçirilmiştir.

Haberin Devamı

328 SUÇ ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ

2025’in 11 aylık döneminde 328 nokta atışı operasyonla; 241’i KOM, 62’si Narkotik, 25’i Siber olmak üzere 328 organize suç çetesini çökerttik. 1.934 şahıs tutuklandı.

"EVDEN HIRSIZLIK YÜZDE 31,7 AZALDI"

Bir diğer önemli suç başlığı ise; Malvarlığına Karşı İşlenen Suçlardan oluşuyor. Bu alandaki 9 önemli katalog suçunda; 11 bin 381 olan olay sayısı, %20,8 azaldı ve 9 bin 10’a geriledi. Yani, suç unsuru taşıyan 2 bin 371 daha az olay meydana geldi. Aydınlatma oranımız da yüzde 82,6’dan yüzde 89,3’e yükseldi.

5 hırsızlık türü... Hepsinde de büyük düşüş var. Yine sadece 2 örnek vereyim. Geçen yıla oranla, Jandarma Bölgemizde Motosiklet hırsızlığı %47, Evden hırsızlık %31,7 azaldı. Suç ve suçlu neredeyse; Jandarma oradaydı ve gereğini yaptı. Yapmaya da devam ediyor.

"OTO YOLLARI GÜVEN KORİDORUNA DÖNÜŞTÜRMEK ADINA GÜÇLÜ ADIMLAR ATTIK"

15 Ekim 2024’ten itibaren, 4 bin 703 kilometrelik otoyol ağının yüzde 75’ine karşılık gelen, 3 bin 524 kilometresinde artık. Otoyol Jandarmalarımız görev yapıyor.

Kurduğumuz bu sistemi güçlendirmek için; 27 Otoyol Jandarma Komutanlığı, 26 Karakol Komutanlığı, 3 Tesis Koruma Takımı ile toplam 56 “ana birlik” teşkil ettik; Böylece, 1.006 timde 3 bin 793 personelimizle, otoyolları “güven koridoru”na dönüştürmek adına, güçlü adımlar attık.

Bunu yaparken de, 731 aracı Otoyol Jandarmamızın hizmetine verdik. Yüz tanıma özellikli 3 bin 220 yaka kamerası ve 100 adet yerli-milli, gece görüşlü radar cihazını devreye aldık.

SİBER DEVRİYELER 24 SAAT GÖREVDE

Siber suçlarla mücadelede yapay zekâ destekli analiz ve tarama sistemleri devrede oldu. Yıl içinde Jandarma bölgesinde 43 binden fazla suç unsuru taşıyan hesap ve şahıs tespit edildi. 1200 kişi de tutuklandı.

Kaza süsü vererek eşini ve çocuğunu öldürmüştü: O doktor, cezaevinde kendini astı!

Mehmet Şimşek'ten önemli açıklama: Türkiye ekonomisi, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 3,7 büyüdü!

CHP sokak köpeklerine yönelik yasayı iptal başvurusunda bulunmuştu: AYM'den karar çıktı!