Donald Trump'tan Suriye açıklaması: Bu savaş bizim savaşımız değil, ABD sürece dahil olmamalı

Son dakika haberleri:47. ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'de olup bitene karışılmaması konusunda Joe Biden yönetimini uyardı.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Suriye karmakarışık ama bizim dostumuz değiller. Amerika bu işe karışmamalı.

"BU SAVAŞ BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL"

Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdâhil olmayın!" diyerek Joe Biden yönetimini olaya kayıtsız kalmaları konusunda uyardı.

"ABD SÜRECE DAHİL OLMAMALI"

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulunan Donald Trump, "Suriye karmakarışık ama bizim dostumuz değiller. Amerika bu işe karışmamalı. Bu bizim savaşımız değil. Bırakalım ne oluyorsa olsun. Asla müdâhil olmayın!" diyerek Joe Biden yönetimini olaya kayıtsız kalmaları konusunda uyardı.

"MUHALİFLER ÇOK İYİ ORGANİZE OLMUŞLAR"

Trump açıklamasında ayrıca muhaliflerin yaptığı hamlenin başarısından da söz ederek "muhalif güçler çok iyi organize olarak görülmemiş bir ilerleme kaydetti ve birçok şehri ele geçirdi. Şu an Şam civarına yaklaşmış bulunuyorlar. Görülüyor ki bu Esad'a karşı atılmış büyük bir adım." dedi.

Trump ayrıca Rusya'nın herhangi bir hamlede bulunmaması konusuna da değindi. Trump, "Rusya, Ukrayna'da 600 bin asker zayiatı verdiği için öyle görünüyor ki uzun yıllardan beri koruduğu Suriye'ye yardım edemiyor." dedi.