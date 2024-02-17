Donald Trump’a Mahkemeden Kötü Haber: 355 milyon Dolarlık Cezaya Çarptırıldı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'a mahkemeden kötü haber geldi. Maddi ceza ile hüküm yiyen Trump, aynı zamanda New York’ta 3 yıl boyuncu hizmet veremeyecek. İşte haberin detayları…

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Donald Trump’a Mahkemeden Kötü Haber: 355 milyon Dolarlık Cezaya Çarptırıldı

New York'lu bir yargıç, Cuma günü Trump’ın 355 milyon dolarlık tazminat ödemesine karar verdi. Eski ABD başkanın "New York’ta herhangi bir şirketinin veya diğer tüzel kişiliğinin memuru ya da yöneticisi olarak üç yıllık bir süre boyunca hizmet etmesini" yasakladı.

On yıl boyunca bankaları ve sigortacıları kandırmak için net değerini milyarlarca şişirdiğini gördükten sonra, eski başkan Donald Trump'ın 355 milyon dolar ödemesi onandı.

TRUMP’A MADDİ CEZA

Donald Trump'a, mali durumunu yıpratan uzun bir sivil dolandırıcılık davasının ardından 354,9 milyon dolar ceza ödemesi emredildi. Yargıç Arthur Engoron, Cuma günü 92 sayfalık kararı verdi.

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Yargıç Engoron, Trump ve Trump Organizasyonunun mali dolandırıcılıktan sorumlu bulunmasının ardından Cuma günü kararı verdi. Engoron ayrıca Trump'ın yetişkin oğulları Don Jr. ve Eric'e her biri 4 milyon dolar ödemelerini emretti.

TRUMP İTİRAZ ETTİ Mİ?

Eski ABD Başkanı Trump'ın karara itiraz etmesi bekleniyor. Ancak henüz bir açıklama yapmadı. karar, New York Başsavcısı Letitia James'in Eylül 2022'de Trump'a karşı açtığı çekişmeli, yüksek profilli bir davayı sonuçlandırıyor.

James, eski başkanı, yetişkin çocuklarını ve birkaç ortağını emlak imparatorluğu aracılığıyla yaygın bir sahtekarlık yapmakla suçladı.

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