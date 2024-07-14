ABD'de şok bir gelişme yaşanarak başkan adayı Donald Trump'ın seçim çalışması için düzenlediği mitingde uzun namlulu bir silahla kalabalığa yapılan silahlı saldırı sonucu başından yaralandığı ve korumaları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldığı görüntülerde Trump'ın başından kanların aktığı görüntüler sonrası "Donald Trump, öldü mü, sağlık durumu nasıl"? diye merak edip araştırmaya başlandı. İşte son dakika gelişmeleri.

TRUMP'IN SÖZCÜSÜ: TRUMP'IN SAĞLIK DURUMU İYİ

Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump'ın sözcüsü Steven Cheung, Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğunu ve yerel bir sağlık merkezinde kontrollerinin yapıldığını açıkladı. Sözcü, "Trump, bu iğrenç eylem sırasında hızlı davranan korumalara ve ilk müdahale ekiplerine teşekkür ediyor." dedi.ABD Başkan adayı Donald Trump'ın mitingine silahlı saldırı! Trump yaralandıABD Başkan adayı Donald Trump'ın mitingine silahlı saldırı! Trump yaralandı

BEYAZ SARAYDAN AÇIKLAMA GELDİ

Beyaz Saray, olayın hemen ardındanaçıklama yaparak ABD Başkanı Joe Biden'ın olayla ilgili bilgilendirildiğini belirtti.

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ABD gizli servisi ise saldırıya konusunda geniş kapsamlı soruşturma açıldığını duyurdu. Öte yandan Trump'ın güvende olduğu bilgisini paylaştı..