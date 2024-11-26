4.6'lık Malatya depremi sonrası Naci Görür konuştu! "Endişe verici"

Dün akşam saat 20.20'de Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu bildirdi.

9,75 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, vatandaşları korkuttu.

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Depremin ardından bazı insanlar evlerini terk edip sokağa çıktı.Malatya ve yakın çevresinde herhangi bir zarar meydana gelmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sarsıntının ardından ekiplerin saha çalışması yaptığını belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."dedi.

NACİ GÖRÜR: SON BÜYÜK DEPREM 2 BİN 500 YIL ÖNCE YAŞANDI

Jeolog ve Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından önemli bir analiz yaptı.

Malatya Fay Zonu, 2 bin 500 yıl önce son büyük depremin meydana geldiği yer olduğunu belirten Görür.

Bölgede meydana gelen sarsıntılar için "Endişe verici.Naci Görür'ün yorumuna göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve üniversiteler gibi ilgili kuruluşlar çalışmayı yürütmelidir.