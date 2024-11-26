  1. Anasayfa
  2. Gündem
  3. 4.6'lık Malatya depremi sonrası Naci Görür konuştu! "Endişe verici"

4.6'lık Malatya depremi sonrası Naci Görür konuştu! "Endişe verici"

Dün akşam saatlerinde Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından jeolog ve deprem bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Malatya Fay Zonu'na dikkat çekti. Bu fayda, son büyük depremin 2 bin 500 yıl önce meydana geldiğini belirten Görür'e göre "Endişe verici. Ciddi bir şekilde çalışılmalı."Uyarıda bulundu."

4.6'lık Malatya depremi sonrası Naci Görür konuştu! "Endişe verici"
Yayınlanma:

Dün akşam saat 20.20'de Malatya'da 4,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

AFAD, depremin merkez üssünün Doğanşehir ilçesi olduğunu bildirdi.

9,75 kilometre derinlikte meydana gelen sarsıntı, vatandaşları korkuttu.

Aile hekimliğinde sistem değişiyor! Artık ücret ödemek zorundasınız

Malatya depremle sarsıldı! Akşam halk sokaklara çıktıMalatya depremle sarsıldı! Akşam halk sokaklara çıktı

GSS borcu olana müjde! O borçlar siliniyorGSS borcu olana müjde! O borçlar siliniyor

Depremin ardından bazı insanlar evlerini terk edip sokağa çıktı.Malatya ve yakın çevresinde herhangi bir zarar meydana gelmedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sarsıntının ardından ekiplerin saha çalışması yaptığını belirterek, "Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum."dedi.

NACİ GÖRÜR: SON BÜYÜK DEPREM 2 BİN 500 YIL ÖNCE YAŞANDI

Jeolog ve Deprem Bilimcisi Prof. Dr. Naci Görür, depremin ardından önemli bir analiz yaptı.

Malatya Fay Zonu, 2 bin 500 yıl önce son büyük depremin meydana geldiği yer olduğunu belirten Görür.

Bölgede meydana gelen sarsıntılar için "Endişe verici.Naci Görür'ün yorumuna göre, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve üniversiteler gibi ilgili kuruluşlar çalışmayı yürütmelidir.

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Gündem
26 Kasım okullar tatil mi? O şehirlerde eğitime 1 gün ara verildi
26 Kasım okullar tatil mi? O şehirlerde eğitime 1 gün ara verildi
Meteoroloji 11 il için uyardı! Kuvvetli kar geliyor
Meteoroloji 11 il için uyardı! Kuvvetli kar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 500 bin liralık tazminat davası!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na "cumhurbaşkanına hakaret" suçundan 500 bin liralık tazminat davası!
Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde konuştu: Sözleşme değil, kanun yaşatır!
Erdoğan'dan "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü"nde konuştu: Sözleşme değil, kanun yaşatır!
Ahmet Özer serbest mi kalıyor? Avukatlarından son dakika hamlesi
Ahmet Özer serbest mi kalıyor? Avukatlarından son dakika hamlesi
Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkıyor
Bahis soruşturmasında flaş gelişme! Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakim karşısına çıkıyor
SON DAKİKA! Kargo uçağı evlerin üstüne düştü
SON DAKİKA! Kargo uçağı evlerin üstüne düştü