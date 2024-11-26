2. el araç alacaklar acele etsin! 5 Aralık'ta yeni dönem başlıyor

Anayasa Mahkemesi kararına göre, araç satıldıktan sonraki on beş gün içinde sigorta poliçesi almak mümkün olmayacak.



Trafik sigortası, araç satışının gerçekleştiği gün yapılmalıdır. Adana 4. Tüketici Mahkemesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 94. maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtildiği gibi, sigortacı, durumun kendisine tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde sigorta sözleşmesini feshedebilir. Sigortanın feshedildiği tarihten on beş gün sonrasına kadar geçerlidir."

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Başvuruda, kişinin aracını sattığı anda araç üzerindeki mülkiyet hakkının sona ermesine karşın, sigorta sözleşmesinden kaynaklanan sorumluluğun devam ettiği belirtildi. Bu itibarla kusuru olmadığı durumlarda, kişinin tazminat ödeyebileceği belirtildi. Kişinin işlediği veya ihmal ettiği bir suçtan sorumlu tutulması gerektiğine işaret edilen itiraz başvurusunda, sigorta sözleşmesinin feshedilip feshedilmeyeceği konusunda da açıklık yoktu.

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5 ARALIK'TAN SONRA 15 GÜNLÜK SÜRE UYGULANMAYACAK

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemelerin Anayasa'ya aykırı olduğunu belirleyerek iptal etti. 5 Mart tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, iptal kararının 9 ay sonra yürürlüğe girmesini kararlaştırdı. 5 Aralık tarihinde sona erecek. Araç alım satım işlemlerinde trafik sigortası için 15 günlük süre artık geçerli olmayacak.

Yüksek Mahkemenin iptal kararına göre, araç satışının ardından önceki sahibinin araç üzerindeki gerçek ve hukuki hakimiyeti sona eriyor ve eski sahibinin yeni sahibi üzerinde herhangi bir denetim ve gözetim sorumluluğu yok.Aracın yeni sahibinin, belirtilen 15 günlük süre içinde üçüncü kişilere zarar vermesi durumunda, aracın eski sahibinin bundan sorumlu tutulabileceği belirtilen kararda, bunun "oldukça ağır bir müdahale" olduğu belirtildi.