Bu kez Akdeniz sallandı! 4 şiddetindeki deprem panik yarattı

AFAD, son dakika deprem açıklaması yaptı.



AFAD'ın internet sitesinde, saat 10.55'te 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Merkez üssü Akdeniz olarak açıklandı. Bölgede mal ya da can kaybı olmadı.

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Deprem 4,02 km derinlikte meydana geldi.