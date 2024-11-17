Bu kez Akdeniz sallandı! 4 şiddetindeki deprem panik yarattı
AFAD, son dakika deprem duyurusu yaptı. Saat 10.55'te Akdeniz'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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AFAD, son dakika deprem açıklaması yaptı.
AFAD'ın internet sitesinde, saat 10.55'te 4 büyüklüğünde bir sarsıntı kaydedildi. Merkez üssü Akdeniz olarak açıklandı. Bölgede mal ya da can kaybı olmadı.
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