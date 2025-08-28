Konya Meram Devlet Hastanesi’nde görevli göz doktoru Hasan Hüseyin Uysal, bir kadın hastasını kıyafeti nedeniyle muayene etmeyi reddedince, sosyal medya ve medya gündemi bir anda gündemine aldı. Olay, sağlık etiği ve hasta hakları noktasında geniş tartışmalar başlatmış, gündem oluşması nedeniyle insanlar "Doktor Hasan Hüseyin Uysal Kimdir, nerelidir, ne doktorudur, hastasını neden muayene etmedi? diye araştırmaya başladı İşte Doktor Hasan Hüseyin Uysal'ın biyografisi.

HASAN HÜSEYİN UYSAL KİMDİR? BİYOGRAFİSİ

1960 yılında Konya’da doğan Hasan Hüseyin Uysal, eğitimine önce ODTÜ Kimya Mühendisliği bölümünde başladı. Dönemin koşulları içinde üçüncü sınıftayken bu bölümden ayrıldı ve Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne geçerek hekimlik eğitimini tamamladı.

Tıp kariyerine göz doktoru olarak başlayan Uysal, Konya’daki farklı sağlık kurumlarında uzun süre hizmet verdi. Hatta Konya Numune Hastanesi’nde başhekim yardımcılığı yaptı ve İHH Konya Şubesi Başkanlığı görevini sürdürdü. Ancak 2018’de sosyal medyada çocuk yaşta evlilikleri savunan paylaşımları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı ve soruşturma geçirdi. Yine de mesleğine devam etti; şu anda Meram Devlet Hastanesi’nde görev yapıyor.

NE OLMUŞTU?

26 Ağustos 2025 günü yaşanan olayda, bir kadın hasta Meram Devlet Hastanesi’nde Uysal’ın muayene odasına gitti. İddiaya göre doktor, hastanın kıyafetinin açık olduğunu ileri sürerek muayeneyi reddetti. Gerekçesini sözlü olarak "Kendini teşhir edenleri muayene etmiyorum" ifadesiyle dile getirdi. Hasta bu tutuma, "Beni böyle nitelendiremezsiniz" diyerek tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyanın gündemine taşındı.