Kripto piyasası çok beklemişti: SEC, Ethereum ETF’lerini sonunda onayladı…

Ethereum borsa yatırım fonları, ABD'nin ardından Perşembe günü onaylandı. Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, ikinci en büyük kripto para birimi için önemli düzenleyici dosyaları onaylandı.

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Kripto piyasası çok beklemişti: SEC, Ethereum ETF’lerini sonunda onayladı…

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto para birimi sektörü için önemli bir düzenleyici kilometre taşı olan spot eter ETF'ler için önemli 19b-4 başvurularını onayladı. Bu onay, Ether ETF ihraççılarıyla ilişki kurmak için yeni bir istekliliğe işaret ediyor.

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SEC, SPOT ETHER ETF'LER İÇİN ANAHTAR DOSYALAR ONAYLANDI

ABD SEC, ikinci en büyük kripto para birimi için önemli bir adım attı. Spot Ethereum borsa yatırım fonları (ETF'ler) için önemli düzenleyici başvuruları onayladı. Onay, Ether ETF'leri üzerinde ihraççılarla çok az etkileşim gösteren düzenleyicinin yüzü hakkında dikkate değer bir işaret ediyor.

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SEC, 19b-4'ü onayladı ve aşağıdaki spot Ethereum ürünleri için hızlandırılmış bir onay verdi. Bunlar; NYSE Arca, Grayscale Ethereum Trust ve Bitwise Ethereum ETF’i oldu.

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Diğer yandan Nasdaq artık Ishares Ethereum Trust'ı listeleyebilir ve BZX, Vaneck Ethereum Trust, ARK 21shares Ethereum ETF, Invesco Galaxy Ethereum ETF, Fidelity Ethereum Fonu ve Franklin Ethereum ETF'yi listeleyebilir.

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