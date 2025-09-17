Diyarbakır'da olay görüntü: Aynı okulda velilerden öğretmenlere üst üste dayak!

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir ilkokulda öğretmen, kavga eden öğrencileri ayırdıktan sonra çocukların velileri tarafından darbedildi. Daha önceki sene de başka bir öğretmenin bıçaklandığı iddia edildi...

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde bir ilkokulda öğretmen, kavga eden öğrencileri ayırdıktan sonra çocukların velileri tarafından darbedildi. Öğretmen R.S.'ye tokat atan velilerin saldırısı güvenlik kameralarına yansıdı. Darp raporu alan öğretmen şikâyetçi olurken, aynı okulda geçen yıl da bir kadın öğretmenin bıçaklandığı öğrenildi.

Diyarbakır'da kadın öğretmen, ders arasında kavga eden iki öğrenciyi ayırdı. Olaydan bir gün sonra okula gelen iki kadın veli, çocuklarına vurduğu iddiasıyla öğretmeni okul içinde darbetti.Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Bağlar ilçesindeki Hürriyet İlkokulunda meydana geldi. İdidaya göre okulda görevli öğretmen R.S., ders arasında bahçede bulunan 2 öğrencinin kavga ettiğini gördü. Öğrencilerin yanına giden öğretmen çocukları ayırdı. Çocuklar daha sonra durumu yakınlarına 'öğretmenin kendilerini dövdüğü' şeklinde iletti.

Haberin Devamı

ÖĞRETMENE TOKAT ATTI

Olayın ardından okul çıkışında bir kişi tarafından sözlü olarak rahatsız edilen öğretmen R.S., daha sonra evine geçti. Ertesi gün okula gelen öğretmen, çocukların velileri ile karşılaştı. Durumu anlatıp velileri bilgilendirmek isteyen öğretmen, velilere bahçedeki güvenlik kameralarını izlemeleri için müdürün yanına gitmeyi teklif etti. Bu sırada kadın velilerden biri, R.S.'ye tokat atıp itti. Çocukların gözleri önünde öğretmene vuran veli, R.S.'nin üzerine yürüdü.

O ANLAR KAMERADA

Olay, öğretmen ve personelin araya girmesi ile sonlandı. Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu alan R.S., velilerden şikayetçi oldu. Yaşananlar okulun güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

GEÇEN YIL DA ÖĞRETMEN BIÇAKLANMIŞTI

Aynı okulda geçtiğimiz yıl bir kadın öğretmenin çıkışta bıçaklandığı öğrenildi.

“Kudüs sizin şehriniz değil” dedi, Erdoğanı hedef aldı: Netanyahu'nun küstah sözlerine Erdoğan ne diyecek?

TEKNOFEST bu sabah ilk ziyaretçilerine kapılarını açtı: Teknoloji festivali nefesleri kesti!

Görevli personel ortaya çıkardı! Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı