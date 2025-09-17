“Kudüs sizin şehriniz değil” dedi, Erdoğanı hedef aldı: Netanyahu'nun küstah sözlerine Erdoğan ne diyecek?

  1. Anasayfa
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te düzenlenen bir açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef alarak küstahça sözler sarfetti: “Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek...”

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te düzenlenen bir açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Netanyahu, “Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Kudüs’te Provokatif Açıklama

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Kudüs’te düzenlenen bir açılış töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef aldı. Netanyahu, “Bu bizim şehrimiz Erdoğan. Sizin şehriniz değil. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Tekrar bölünmeyecek.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ne diyecek?

Netanyahu, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Silvan’daki “Hacılar Yolu” arkeolojik parkı açılışına katıldı. Burada yaptığı konuşmada Kudüs’ün İsrail’in “ebedi başkenti” olduğunu vurgulayarak, uluslararası tepkilere rağmen şehir üzerindeki hak iddiasını yineledi.

Ortadoğu’da Gerilim Tırmanıyor

Netanyahu’nun sözleri ve Erdoğan’ın yanıtı, İsrail-Filistin hattında devam eden saldırılar ve Gazze’deki insani krizle birlikte bölgede tansiyonu daha da yükseltti.

